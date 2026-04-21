Το πήρε απόφαση ο Ντόνοβαν: Αποχωρεί από τους Μπουλς

Ο Μπίλι Ντόνοβαν πήρε την απόφαση και μετά από έξι σεζόν θα αποτελέσει παρελθόν από την θέση του head coach στους Σικάγο Μπουλς.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του «ESPN», ο Μπίλι Ντόνοβαν αποφάσισε να αποχωρήσει από τους Σικάγο Μπουλς μετά από έξι σεζόν.

Όπως αναφέρεται, πριν από μία εβδομάδα οι δύο πλευρές συναντήθηκαν και ο οργανισμός ξεκαθάρισε ότι θα ήθελε να συνεχίσει μαζί του. Ωστόσο, ο έμπειρος κόουτς είχε οption για την επόμενη σεζόν και αποφάσισε τελικά να αποχωρήσει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπογραμμίζεται ότι θα συνεχίσει την καριέρα του και θα είναι στόχος ομάδων του ΝΒΑ το καλοκαίρι.

Θυμίζουμε πως ο Ντόνοβαν είναι 11 χρόνια στο ΝΒΑ. Σε πέντε σεζόν με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ είχε ρεκόρ 243-157 και προκρίθηκε κάθε χρονιά στα play-offs. Από την άλλη, με τους «Ταύρους» μετράει 226 νίκες και 256 ήττες, έχοντας μείνει εκτός play-offs για τέσσερις συνεχόμενες σεζόν.