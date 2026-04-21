Το πήρε απόφαση ο Ντόνοβαν: Αποχωρεί από τους Μπουλς

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του «ESPN», ο Μπίλι Ντόνοβαν αποφάσισε να αποχωρήσει από τους Σικάγο Μπουλς μετά από έξι σεζόν.
Όπως αναφέρεται, πριν από μία εβδομάδα οι δύο πλευρές συναντήθηκαν και ο οργανισμός ξεκαθάρισε ότι θα ήθελε να συνεχίσει μαζί του. Ωστόσο, ο έμπειρος κόουτς είχε οption για την επόμενη σεζόν και αποφάσισε τελικά να αποχωρήσει.
Αξίζει να σημειωθεί ότι υπογραμμίζεται ότι θα συνεχίσει την καριέρα του και θα είναι στόχος ομάδων του ΝΒΑ το καλοκαίρι.
Θυμίζουμε πως ο Ντόνοβαν είναι 11 χρόνια στο ΝΒΑ. Σε πέντε σεζόν με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ είχε ρεκόρ 243-157 και προκρίθηκε κάθε χρονιά στα play-offs. Από την άλλη, με τους «Ταύρους» μετράει 226 νίκες και 256 ήττες, έχοντας μείνει εκτός play-offs για τέσσερις συνεχόμενες σεζόν.
The Bulls made clear that the organization wanted Donovan back after making sweeping changes to their front office, but Donovan held an option in his contract for next season and elected to step down after extensive meetings with team ownership in the last week, sources said.… https://t.co/Bl12AQitgn— Shams Charania (@ShamsCharania) April 21, 2026