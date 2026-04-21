Κατσίβελης: «Μας έδωσε μεγάλη ώθηση ο κόσμος - Θα βάλουμε καρδιά για να πάμε στον τελικό του Final4» (vid)

Στην κάμερα του ΑΕΚ TV μίλησε ο Δημήτρης Κατσίβελης ο οποίος αναφέρθηκε στην μεγάλη μάχη που θα δώσει η ΑΕΚ με την Μάλαγα στο Final4 του BCL.

Ο διεθνής γκαρντ τόνισε πως αυτός και οι συμπαίκτες του θα βάλουν σώμα και καρδιά για να ξεπεράσουν μετά την Μπανταλόνα και το εμπόδιο της Μάλαγα για να περάσουν στον τελικό καθώς όπως επισήμανε όλοι στον οργανισμό ΑΕΚ θέλουν αυτό το τρόπαιο. Παράλληλα αναφέρθηκε και στην ώθηση που δίνει η SUNEL Arena αλλά και στην ατμόσφαιρα που έζησε στον προημιτελικό με την Μπανταλόνα.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΑΕΚ και οι δηλώσεις του Δημήτρη Κατσίβελη σε βίντεο:

Ο κόσμος της ΑΕΚ δεν απολαμβάνει μόνο την πορεία της ποδοσφαιρικής ομάδας, αλλά και αυτής του μπάσκετ. Η πρόκριση στο FINAL 4 του BCL κρίθηκε στον τρίτο αγώνα της σειράς με αντίπαλο την Μπανταλόνα και ένας από τους πρωταγωνιστές εκείνης της μεγάλης βραδιάς στη SUNEL ARENA ήταν ο Δημήτρης Κατσίβελης. Ο διεθνής γκαρντ μίλησε στην κάμερα του ΑΕΚ TV για την τρίτη θητεία του στην ΑΕΚ, για την παράλληλη πορεία των ομάδων ποδοσφαίρου και μπάσκετ και για τη μεγάλη πρόκληση του FINAL 4 στη Βαρκελώνη το διήμερο 7-9 Μαΐου.