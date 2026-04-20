Ουάσινγκτον για το μέλλον του: «Είναι πρώτη φορά που μένω ελεύθερος στην Ευρώπη - Θα σκεφτώ αργότερα το τι θα κάνω»

Ο Ντουέιν Ουάσινγκτον σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στο μέλλον του λέγοντας πως μένει για πρώτη φορά ελεύθερος στην Ευρώπη, ενώ σημείωσε ότι θα αποφασίσει στο τέλος της σεζόν το τι θα κάνει.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την επιστροφή του μετά τον τραυματισμό του: «Το συναίσθημα ήταν υπέροχο. Ήμουν πολύ ενθουσιασμένος που επέστρεψα στο γήπεδο και μπήκα ξανά στον ρυθμό. Μίλησα με τον προπονητή να παίξω στο 2ο ροτέισον, να κουραστώ όσο το δυνατόν περισσότερο και να προσπαθήσω να πιάσω τον ανταγωνιστικό ρυθμό. Είναι πάντα ξεχωριστό να παίζεις ένα ντέρμπι. Στο τέλος, κερδίσαμε, παίξαμε καλό μπάσκετ και είμαστε σε καλή φόρμα αυτή τη στιγμή, οπότε είμαι χαρούμενος που επέστρεψα»

Για το ντέρμπι με τον Ερυθρό: «Είναι ντέρμπι, τέτοια παιχνίδια είναι πάντα δύσκολα και αβέβαια. Δεν πρέπει ποτέ να ξεγράφεις τον αντίπαλο. Έχουμε ήδη δείξει αυτή τη σεζόν ότι μπορούμε να επιστρέψουμε όταν βρισκόμαστε πίσω στο σκορ όπως συνέβη στο τρίτο δεκάλεπτο σε έναν από τους προηγούμενους αγώνες. Γι' αυτό είναι σημαντικό να κρατάμε συνεχώς τον ρυθμό, να παίζουμε σκληρά και να συνεχίζουμε να σκοράρουμε πόντους» .

Για το μέλλον του: «Αυτή είναι η πρώτη φορά που μπαίνω σε κατάσταση ελεύθερου παίκτη στην Ευρώπη. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή είμαι συγκεντρωμένος αποκλειστικά στον ανταγωνισμό και σε ό,τι μας περιμένει. Έχουμε την ευκαιρία να κερδίσουμε δύο ακόμη τρόπαια, το εγχώριο πρωτάθλημα και το πρωτάθλημα ABA, και αυτό μας παρακινεί. Θα κάνω το καλύτερο δυνατό για να προσφέρω στην ομάδα και θα σκεφτώ το μέλλον αργότερα » .