Η Φενερμπαχτσέ επικράτησε με 68-55 απέναντι στην Γαλατασαράι και έτσι κατέκτησε την Euroleague Γυναικών για τρίτη φορά τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Η Φενερμπαχτσέ συνεχίζει να κυριαρχεί στην Ευρώπη! Με το τελικό 68-55 επικράτησε της Γαλατασαράι και έτσι κατέκτησε την Euroleague Γυναικών. Αυτή είναι η τρίτη φορά που σηκώνει στον αέρα το τρόπαιο τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Για τις νικήτρεις η Άλεμαντ είχε 13 πόντους, 9 ριμπάουντ, 10 ασίστ και 3 κλεψίματα και η Ρούπερτ προσέθεσε 16 πόντους, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο. Από την άλλη, ξεχώρισε η Ουίλιαμς με 15 πόντους, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο ενώ η Κούλερ μέτρησε 10 πόντους, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 3 κλεψίματα και 3 μπλοκ.

Τα δεκάλεπτα: 13-17, 29-37, 45-51, 55-68

Τα στατιστικά του αγώνα.