Ακόμα κι έτσι, όλα είναι στο χέρι του!

Ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για το τέλος της regular season που βρήκε τον Παναθηναϊκό στην 7η θέση και πως παρ’ όλα αυτά οι πράσινοι είναι αυτοί που ορίζουν τη μοίρα τους μέχρι το Final-4 της Αθήνας.

Δίνοντας μια μικρή συνέχεια στην κουβέντα που απολύτως φυσιολογικά άνοιξε χθες το βράδυ, στη Magic EuroLeague, αναφορικά με την ολοκλήρωση της regular season και το αν η πορεία του Παναθηναϊκού συνιστά ή όχι αποτυχία τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Μια ομάδα με τέτοιο ρόστερ, με τέτοιο μπάτζετ, με αυτόν τον προπονητή και και με αυτές τις περγαμηνές δε μπορεί να θεωρεί κάτι διαφορετικό πέραν της αποτυχίας την κατάληψη της 7ης θέσης.

Ξεκάθαρα πράγματα. Για τον Παναθηναϊκό που είχε ως στόχο την τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας η 7η θέση είναι αποτυχία. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Όπως αποτυχία είναι και το γεγονός ότι η ομάδα του “τριφυλλιού” σε κανένα σημείο της σεζόν δεν κατάφερε να παίξει το μπάσκετ που πραγματικά μπορεί και να βγάλει μια σταθερότητα, μια συνέχει και μια συνέπεια στο παιχνίδι της.

Ο… μικρός στόχος λοιπόν δεν στέφθηκε από επιτυχία. Αυτό όμως δε σημαίνει απολύτως τίποτα. Ο Παναθηναϊκός, όσο και αν κάποιοι άλλοι προσπαθούν για το αντίθετο, είναι ακόμα εδώ είναι ακόμα ζωντανός και είναι αποφασισμένος να παλέψει μέχρι την τελευταία στιγμή για να πετύχει τον μεγάλο του στόχο. Την πρόκριση στο Final-4 της Αθήνας και την κατάκτηση του 8ου ευρωπαϊκού τροπαίου.

Ο Παναθηναϊκός την Τρίτη το βράδυ έχει την ευκαιρία του να βρεθεί στα playoffs. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν σε ένα κατάμεστο Telekom Center Athens θα υποδεχθεί την Μονακό των 8-9 παικτών και με νίκη θα πάρει απευθείας την πρόκριση για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Δύο επισημάνσεις:

Πρώτον...

Για τη Βαλένθια δε θα συζητήσουμε κάτι από αυτή τη γωνιά προς το παρόν. Θα έχουμε όλο το χρόνο να το κάνουμε και να το αναλύσουμε από Τετάρτη πρωί όταν με το καλό ο Παναθηναϊκός θα έχει πάρει την πρόκριση και δε θα μπει στη διαδικασία του να δώσει ένα ακόμα παιχνίδι, αυτή τη φορά για την 8η θέση της κατάταξης.

Δεύτερον...

Η Μονακό θα έρθει στην Αθήνα για να παίξει με 8-9 παίκτες. Αυτό δεν το αναφέρουμε, δεν το επισημαίνουμε για μειονέκτημα της ομάδας του Μόντε Κάρλο. Και αυτό πρέπει να το αντιληφθούν όλοι. Η Μονακό θα έρθει στο Μαρούσι για έναν τελικό και όχι για μια σειρά αγώνων. Οπότε οι 8-9 παίκτες, με τεράστια ποιότητα, με εμπειρία και με μεγάλες δυνατότητες είναι κάτι περισσότερο από αρκετοί για να κάνουν τη ζημιά. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το έχουν, όχι μόνο στο πίσω μέρος του μυαλού τους αλλά και στο… μπροστινό οι παίκτες του Παναθηναϊκού για να μην πέσουν σε καμιά παγίδα.

Ο δρόμος είναι ανοικτός

Η χθεσινή αναμέτρηση με την Εφές δεν αντέχει σε κριτική. Η Εφές είναι μια πολύ κακή ομάδα, με πολλά προβλήματα. Αυτό όμως δεν πάει να πει ότι ο Παναθηναϊκός για ένα ακόμα ματς δεν έδειξε καλά στοιχεία στο παιχνίδι του. Η για να το πούμε πιο σωστά δεν απέδειξε ότι βρίσκεται σε αγωνιστική άνοδο, παρουσιάζοντας βελτίωση την κατάλληλη στιγμή. Αν εξαιρεθεί ο πολύ κακός αγώνας με τη Βαλένθια, οι πράσινοι παίζουν πολύ καλύτερα από το μεγαλύτερο διάστημα της σεζόν και αυτό δεν πρέπει να το παραβλέψουμε. Και αυτό είναι κάτι που γίνεται την κατάλληλη στιγμή. Ο Παναθηναϊκός, πλέον, πρέπει να κάνει το καθήκον του την Τρίτη το βράδυ και στη συνέχεια ο δρόμος είναι ανοικτός….

ΥΓ: Τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στον χώρο του μπάσκετ θα μείνουν στην ιστορία. Να είστε σίγουροι γι αυτό. Ο ασκός του διόλου άνοιξε και πλέον όλα είναι… ανοιχτά για την επόμενη ημέρα του μπάσκετ. Και η ημέρα αυτή δεν είναι μακριά. Ο Βαγγέλης Λιόλιος έπεσε στην παγίδα της… εξουσίας. Ένιωσε άτρωτος, ένιωσε ανίκητος και υπέπεσε σε σωρεία λαθών. Τα όσα αποκάλυψε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, η καταγγελία του Αμαρουσίου που είδε το φως της δημοσιότητας, αλλά και η ξεκάθαρα αμήχανη απάντηση του ίδιου του Βαγγέλη Λιόλιου φαίνεται πως έχουν βάλει τον Πρόεδρο της ΕΟΚ στα σχοινιά. Η κατάσταση για τον ίδιο είναι πολύ δύσκολη, αλλά το καλύτερο που πρέπει να κάνουμε όλοι αυτή τη στιγμή είναι να περιμένουμε τη Δικαιοσύνη να πράξει τα δέοντα. Και τα αυτονόητα. Η Πολιτεία το έπραξε άμεσα, μέσω του Υπουργού Αθλητισμού και τώρα περιμένουμε το ίδιο άμεσα και τις επόμενες κινήσεις γιατί με αυτή την κατάσταση, λίγο πριν τους τελικούς, το ελληνικό μπάσκετ βρίσκεται υπό… ομηρία!