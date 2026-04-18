«Η κακή και η καλή διασταύρωση του Παναθηναϊκού - Ανοίγουν στόματα για Λιόλιο, οι διεθνείς ψάχνουν το πριμ που τους έταξε»

H Μagic Euroleague σχολίασε την άνετη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στην Εφές, την καλή και την κακή διασταύρωση των «πρασίνων», ενώ έγινε αναφορά στο πρίμ που είχε τάξει ο Βαγγέλης Λιόλιος στους διεθνείς αλλά... αγνοείται.

Ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Εφές στο Telekom Center, έκλεισε ιδανικά την χρονιά στην κανονική διάρκεια και πλέον ρίχνεται στην μάχη των play-in κόντρα στην Μονακό.

Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν το βράδυ της Τρίτης την ομάδα του Μόντε Κάρλο στο ΟΑΚΑ, γνωρίζοντας πως στο βάθος υπάρχει η διασταύρωση με την Βαλένθια για τα play-off

Παράληλλα η εκπομπή στάθηκε και στο πριμ που έταξε ο Βαγγέλης Λιόλιος στους διεθνείς για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket, ωστόσο αυτό... αγνοείται.

Δείτ εδώ ολόκληρη την εκπομπή: