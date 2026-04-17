Η Μπαρτσελόνα πήρε άνετη νίκη επί της Μπάγερν Μονάχου στην Βαρκελώνη με 95-69 , εξασφάλισε την συμμετοχή της στα «Play-in» και περιμένει τον Ερυθρό Αστέρα.

Η Μπαρτσελόνα (21-17) διέλυσε την Μπάγερν (17-21) στο «Παλάου» με 95-69 και σφράγισε την συμμετοχή της στα Play-in, τερματίζοντας στην ένατη θέση και θα υποδεχθεί τον Ερυθρό Αστέρα στην έδρα του. Οι γηπεδούχοι από την δεύτερη περίοδο και έπειτα έκαναν πάρτι απέναντι στην γερμανική ομάδα, φτάνοντας τις διαφορές πάνω από τους 20.

Οι Ουίλ Κλάιμπερν (22π. 5ασ.) και Ντάριο Μπριθουέλα (16π.) ξεχώρισαν για την Μπάρτσα, ενώ Αζάια Μάικ (17π.) και Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς (15π.) για την Μπάγερν.

Στην δεύτερη περίοδο ανέβασαν ταχύτητα και πήγαν με προβάδισμα στα αποδυτήρια οι Μπλαουγκράνα»

Το παιχνίδι ξεκίνησε με χαμηλό ρυθμό και σκορ, και την Μπάγερν να είναι πιο συγκεντρωμένη, παίρνοντας προβάδισμα με 7-12 στο 3'. Η Μπάρτσα αντέδρασε και κάνοντας ένα μικρό 5-0, ισοφάρισε σε 12-12 άμεσα, δίχως να αφήσει την γερμανική ομάδα να χαρεί για πολύ. Στην συνέχεια ακολούθησε ένα τέμπο «μία σου και μία μου», με τις δυο ομάδες να μην αφήνουν η μία την άλλη να πάρει προβάδισμα πέρα από δύο πόντους. Σε αυτόν τον ρυθμό, η Μπαρτσελόνα έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά στο σκορ με 20-19.

Στην δεύτερη περίοδο, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν με επιμέρους 12-2, με τον Κλάιμπερν να πατά το πόδι του στο γκάζι, δίνοντας στην ομάδα του αέρα +11 (32-21). Οι Γερμανοί κατάφεραν και μείωσαν σε 32-24, και από εκεί και πέρα όλο το δεύτερο δεκάλεπτο είχε «άρωμα Μπλαουγκράνα», καθώς η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ έπαιξε εξαιρετικό μπάσκετ και στις δύο πλευρές του γηπέδου, ανεβάζοντας την διαφορά στο +13 (39-26) με καλάθι του Μπριθουέλα. Το μόνο που κατάφερε η ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς, ήταν να κλείσει το ημίχρονο στο -9 (41-32).

Συνέχισε στον ίδιο ρυθμό η Μπαρτσελόνα και πήρε άνετα την νίκη

Το δεύτερο ημίχρονο βρήκε την Μπαρτσελόνα στο +17 (53-36) μετά από τρίποντα των Σατοράνσκι και Βέσελι, παίρνοντας έτσι προβάδισμα νίκης. Ο Τσάβι Πασκουάλ είδε τον Μπριθουέλα να βρίσκεται σε καλό βράδυ, και αυτός με τον 12ο πόντο του στο ματς, έστειλε ακόμα πιο μακριά την ομάδα του (55-36) στο 25'. Oι γηπεδούχοι έκαναν μπασκετικό «bullying» στην Μπάγερν στην τρίτη περίοδο, και με τον καυτό Μπριθουέλα «εκτοξεύτηκε» στο +22 (68-46) στο 29', χωρίς να αφήσει το παραμικρό περιθώριο στους Γερμανούς να αντιδράσουν.

Με τρίποντα των Πάντερ και Σενγκέλια, οι γηπεδούχοι συνέχισαν να κρατούν την απόσταση από την Μπάγερν στους 20 πόντους (74-54), ενώ λίγο αργότερα ο Κλάιμπερν με νέο τρίποντο έστειλε το σκορ για πρώτη φορά στο +25 (79-54) στο 35'. Το παιχνίδι είχε κριθεί από νωρίς, όμως οι Καταλανοί δεν «σταμάτησαν να παίζουν», και με τον Φαλ να παίρνει φωτιά, έδωσε στην ομάδα του προβάδισμα +31 πόντων (90-59) στο 38'. Το τελευταίο δίλεπτο ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα.

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 41-32, 68-48, 95-69

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