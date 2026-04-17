Παναθηναϊκός: Με Ναν κανονικά η 12άδα κόντρα στην Εφές

Ο Κέντρικ Ναν βρίσκεται κανονικά στην 12άδα του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με την Εφές. Εκτός οι Μάριους Γκριγκόνις και Βασίλης Τολιόπουλος.

Ο Αμερικανός άσος ξεπέρασε τον μυϊκό σπασμό που είχε στη μέση και τέθηκε κανονικά στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για το καθοριστικό παιχνίδι απέναντι στην Εφές.

Επιστροφή για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, που άφησε πίσω του την θλάση που τον ταλαιπώρησε και είναι στην 12άδα του Παναθηναϊκού.

Εκτός ο Τούρκος τεχνικός άφησε τους Γκριγκόνις και Τολιόπουλο, όπως και τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, που δεν έχει ξεπεράσει ακόμα το πρόβλημα τραυματισμού.

Από την πλευρά της Εφές εκτός θα είναι οι Αϊζάια Κορντινιέ, Σέιν Λάρκιν, Πι Τζέι Ντοζίερ και Ερκάν Οσμάνι.

Αναλυτικά η 12άδα του Παναθηναϊκού:

Σορτς, Καλαϊτζάκης, Οσμάν, Σλούκας, Χέις-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Ρογκαβόπουλος, Φαρίντ, Χουάντσο, Μήτογλου