Η Βίρτους Μπολόνια πήρε την νίκη με 89-85 στο Βελιγράδι επί της Μακάμπι και τελείωσε την χρονιά της στην Euroleague με το κεφάλι ψηλά.

Με νίκη έκλεισε η Βίρτους (14-24) την κανονική διάρκεια της Euroleague αφού πέρασε από το Βελιγράδι με 89-85 επί της Μακάμπι (18-20).

Πρωταγωνιστές της αναμέτρησης για την Μακάμπι ήταν οι Λόνι Ουόκερ (24π.) και Ταμίρ Μπλατ (7π. 10ασ.). Για την Βίρτους ξεχώρισαν οι Ντέρικ Άλστον (18π. 5ρ.) και Κάρσεν Έντουαρντς (19π. 4ασ.).

Ήλεγχε τον ρυθμό η Βίρτους στο πρώτο μέρος και πήγε με προβάδισμα στα αποδυτήρια

H Bίρτους προηγήθηκε με 4-6 στο πρώτο 3' της βραδιάς με 4 πόντους του Νιάνγκ, όμως η Μακάμπι αντέδρασε και με επιμέρους 8-2, πέρασε μπροστά (12-8) στο 5', με πρωταγωνιστή τον Μπλατ ο οποίος είχε 3 πόντους και 2 ασίστ. Οι Ιταλοί απάντησαν με δικό τους 4-0, ισοφαρίζοντας σε 12-12 (7'). Εν τέλει η πρώτη περίοδος βρήκε τους φιλοξενούμενους μπροστά στο σκορ (14-16).

Με το ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου, η Βίρτους πήρε απόσταση +5 (14-19) με καλάθι - φάουλ του Άλστον που είχε φτάσει τους 5 πόντους, όντας ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του. Οι Ιταλοί μάλιστα ξέφυγαν και στο +12 (28-40), όμως η Μακάμπι αντέδρασε και με σερί 8-0, μείωσε σε 36-40, που ήταν και σκορ ημιχρόνου.

Η Μακάμπι προσπάθησε να γυρίσει, η Βίρτους πήρε την νίκη

Στο δεύτερο μέρος, η Μακάμπι προσπάθησε να επιστρέψει στο ματς και μείωσε σε 41-42, όμως η Βίρτους ήταν σε καλή κατάσταση και με 7-0 ξέφυγε στο +8 (41-49). Η διαφορά πήγε ξανά στους 10 (59-69). Το μόνο που κατάφεραν οι Ισραηλινοί ήταν να μειώσουν σε 62-69, πριν τελειώσει η περίοδος.

Στην τέταρτη περίοδο, οι γηπεδούχοι πλησίασαν στο -6 (66-72) και στην συνέχεια σε 70-72, όμως η Βίρτους ήλεγχε τον ρυθμό του παιχνιδιού, και ξέφυγε στο 72-81, 2΄πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Ο γηπεδούχοι μείωσαν στο σουτ (85-87), όμως οι Ιταλοί πήραν την νίκη

Τα δεκάλεπτα: 14-16, 36-40, 62-69, 85-89

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