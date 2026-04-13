Ο Τζέιμς, ο Κάρολ και τα αυτονόητα: Πετυχημένος σε αυτό το επίπεδο σημαίνει μόνο κατάκτηση

Ο Μάικ Τζέιμς απλά επισήμανε το αυτονόητο το οποίο κρύβουμε στην Ελλάδα για να δείξουμε πόσο επιτυχημένη είναι η μία πλευρά, παρότι φτάνει με γοργό βήμα στην πηγή, αλλά μόλις σκύβει να πιει το νερό έχει στερέψει.

Ο Κάρολ πριν λίγο καιρό, είχε εξιστορήσει το τι του απάντησαν απ’ τη Ρεάλ Μαδρίτης όταν τους ρώτησε γιατί δεν βάζουν κι αυτοί λάβαρα για δεύτερες θέσεις ή συμμετοχές σε Final-4. Κάτι που είχε δει στο ΣΕΦ και μόνο. Από τη «βασίλισσα» του είχαν τονίσει πως πανηγυρίζουν μόνο τις κορυφές.

Ήρθε τώρα ο Μάικ Τζέιμς, με τη γνωστή του ειλικρίνεις. Το στυλ του λέω όσα σκέφτομαι, χωρίς να φιλτράρω το παραμικρό. Κάποιος δηλαδή, που ξέρουμε πως δεν κάνει πολιτική, ούτε αφήνει το παρελθόν του να τον επηρεάσει. Η γνώμη του εκφράζεται όσο πιο ωμά μπορεί να γίνει.

Ο κορυφαίος σκόρερ της Euroleague, ρωτήθηκε από οπαδό του Ολυμπιακού ποιες είναι οι τέσσερις κορυφαίες ομάδες της πενταετίας. Προφανώς ο συγκεκριμένος φίλαθλος θεώρησε πως ίσως αναφέρει την δική του ομάδα και αφήσει εκτός τον Παναθηναϊκό. Λόγω των συνεχόμενων Final-4 και της φετινής πορείας στην πρωτιά της regular season, την ώρα που οι «πράσινοι» οδεύουν προς Play In.

Ο Τζέιμς είπε το αυτονόητο. Κορυφαίες ομάδες της πενταετίας, είναι οι τέσσερις που κατέκτησαν το τρόπαιο. Τελεία και παύλα. Χωρίς δεύτερες σκέψεις και συζητήσεις. Άρα και η δική του ομάδα έμεινε εκτός και ο Ολυμπιακός εκτός και η Μπαρτσελόνα εκτός.

Μια ακόμη υπενθύμιση, του τι πραγματικά έχει σημασία. Τι μετράει για τους ουδέτερους παρατηρητές. Αυτούς που δεν τους «πιπιλίζουν» το μυαλό καθημερινά, με επικοινωνίες και προπαγάνδες. Για να πείσουν πως αξία έχει η συμμετοχή… κοντά στην κορυφή, αλλά όχι η κατάκτησή της. Προσπαθούν να περάσουν στην κοινή γνώμη, πως ο διψασμένος αρκεί να φτάσει στην πηγή κι ας μην πιει νερό. Δεν χάθηκε ο κόσμος…

Τα λάβαρα που είναι κρεμασμένα στο ΣΕΦ, είναι κάτι παράξενο για τους ξένους. Ο Γιώργος Μπαρτζώκαςμόλις πριν το ματς με τη Ρεάλ, είχε δηλώσει: «Έχει υποβαθμιστεί το πόσο σημαντικό είναι ότι έχουμε πάει τέσσερις συνεχόμενες φορές στο Final Four».

Η αντίδραση των εκτός Ελλάδος, εκείνων που έχουν μια πιο αντικειμενική ματιά στα γεγονότα, ξεσκεπάζει μια πραγματικότητα. Κι αυτή ισχύει για την ιστορία της διοργάνωσης, ισχύει και για τη φετινή σεζόν φυσικά.

Μετρά το ποιος θα έχει το τρόπαιο στα χέρια του στο τέλος. Ποιος θα κατακτήσει τον ευρωπαϊκό τίτλο. Αυτός θα είναι ο επιτυχημένος. Είτε έχει τερματίσει στην πρώτη θέση της regular season, είτε στη 10η. Είτε έχει περάσει στο Final-4 με μειονέκτημα έδρας, είτε με πλεονέκτημα. Η ιστορία γράφει τον νικητή.

Οι καλύτερες θέσεις και τα πλασαρίσματα, είναι για να γίνει πιο εύκολος ο δρόμος μέχρι το τέλος. Για κανέναν άλλο λόγο. Φέτος, αν ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός πάρουν το ευρωπαϊκό, θα είναι επιτυχημένοι. Αλλιώς, θα έχουν αποτύχει. Ούτε δικαιολογίες υπάρχουν, ούτε ελαφρυντικά για τον χαμένο. Τώρα και πάντα αυτό ίσχυε.

Απλά ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να αποδεχθεί πως ιστορικά, είναι υπερβολικά πίσω απ’ τον αιώνιο αντίπαλο. Ψάχνει λοιπόν διαστήματα, μικρές χρονικές περιόδους, πενταετίες, τετραετίες, τρίμηνα, για να πει πως… επιβλήθηκε. Μόνο οι τίτλοι διαφοροποιούν τα δεδομένα όμως. Όχι η επικοινωνία και η προπαγάνδα. Χωρίς να το ξέρει, αυτό ακριβώς εξήγησε ο Τζέιμς.