Ρέντικ: «Νιώθω σαν να λείπουν δύο μήνες οι Ντόντσιτς-Ριβς, να είμαστε έτοιμοι για τα play-offs»

Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ μίλησε για την προετοιμασία της ομάδας του για τα play-offs ενώ υπογράμμισε πως νιώθει ότι λείπουν… δύο μήνες οι Λούκα Ντόντσιτς και Όστιν Ριβς.

Η regular season του ΝΒΑ ολοκληρώθηκε και στα play-offs θα υπάρξει μία… τιτανομαχία ανάμεσα σε Λεμπρόν Τζέιμς και Κέβιν Ντουράντ, καθώς οι Λος Άντζελες Λέικερς θα αναμετρηθούν με τους Χιούστον Ρόκετς.

Μετά τη νίκη των «Λιμνανθρώπων» απέναντι στους Γιούτα Τζαζ, ο Τζέι Τζέι Ρέντικ μίλησε για τις απουσίες των Λούκα Ντόντσιτς και Όστιν Ριβς αλλά και για την προετοιμασία της ομάδας του για την post-season.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Περάσαμε τις τελευταίες έξι εβδομάδες χτίζοντας για τα play-offs, τόσο το πνεύμα μας όσο και τις συνήθειές μας. Καταλάβαμε πως είτε τερματίσουμε τρίτοι, είτε τέταρτοι, πέμπτοι, έκτοι, δεν υπάρχει εύκολο match-up. Αυτές οι ομάδες είναι σκληρές, είτε πέσεις με το Ντένβερ, είτε με την Μινεσότα, είτε με το Χιούστον. Το Χιούστον έχει πολύ καλή ομάδα.

Θα προετοιμαστούμε, θα παλέψουμε και θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε την σειρά. Πριν από αυτό το ματς, είπαμε πως δεν έχει να κάνει με τον αντίπαλο αλλά με εμάς. Τώρα έχει να κάνει με τον αντίπαλο και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε τις επόμενες τέσσερις, πέντε μέρες για να είμαστε σε καλή φόρμα σωματικά και πνευματικά και να είμαστε έτοιμοι για το ματς.

Έχει περάσει μία εβδομάδα, αλλά νιώθω πως έχουν περάσει δύο μήνες (σ.σ. από τους τραυματισμούς των Ντόντσιτς και Ριβς). Οι δύο λέξεις είναι η ψυχολογία και η υγεία. Η ομάδα χρειάζεται καλή ψυχολογία και χρειαζόμαστε οι υπόλοιποι παίκτες να είναι υγιείς. Εκεί συγκεντρωθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα και εκεί θα συγκεντρωθούμε και αυτή την εβδομάδα.

Να προετοιμαστούμε σωματικά, να μην κάνουμε ούτε λίγα ούτε πολλά. Να βεβαιωθούμε πως θα βγάλουμε με υγεία την εβδομάδα. Και μετά η ψυχολογία, να το πιστέψουμε. Πιστεύω το κάναμε αυτό με το γκρουπ στα τελευταία ματς και πρέπει να το συνεχίσουμε και στο Game 1».