Ομπράντοβιτς ενόψει Βιλερμπάν: «Έχουμε πάρει κάποια… μαθήματα, δεν μπορείς να υποτιμάς κανέναν»

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς χτύπησε το… καμπανάκι στους παίκτες του για το ματς με την ουραγό Βιλερμπάν (10/4) και πως κανείς τους δεν πρέπει να πάρει αψήφιστα το παιχνίδι.

Ο Ερυθρός Αστέρας θέλει τη νίκη στη Λυών για να παραμείνει στην πρώτη δεκάδα για τα πλέι οφ, με τον Σέρβο προπονητή να σημειώνει μεταξύ άλλων: «Πρέπει να έχουμε την ίδια συγκέντρωση απέναντι σε μια ομάδα που είναι χαμηλά στη βαθμολογία. Έχουμε δείξει αδυναμίες στο παρελθόν σε παρόμοιες περιπτώσεις. Νομίζω ότι έχουμε πάρει κάποια μαθήματα, κανείς δεν πρέπει να υποτιμάει κανέναν.

Το τελευταίο ματς της Βιλερμπάν εναντίον της Μονακό δεν αποτελεί μέτρο σύγκρισης για το πώς θα παίξουν με μας. Ξέρω ότι είναι πολύ καλύτεροι στην έδρα τους, όπου τρέχουν περισσότερο και εμφανίζονται πιο δυνατοί. Έχουμε αντιδράσει πολύ καλά σε ορισμένα υπό πίεση εκτός έδρας παιχνίδια. Αυτό κάναμε και στον τελευταίο αγώνα με την Παρί. Ελπίζω να μην υπάρχει πρόβλημα συγκέντρωσης».