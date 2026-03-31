Εθνική Κορασίδων : Στα Ιωάννινα δύο όμιλοι του Ευρωμπάσκετ U16

Η χώρα μας θα φιλοξενήσει του αγώνες του E ομίλου, στον οποίο μετέχει μαζί με τις Δανία και Ιρλανδία, και του F ομίλου, όπου θα αγωνιστούν η Μεγάλη Βρετανία, η Ισλανδία και η Νορβηγία.
Οι αγώνες των άλλων δύο τουρνουά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κορασίδων U16 Β’ Κατηγορίας, θα πραγματοποιηθούν στη Σλοβακία (Α’ και του Β’ όμιλος) και στο Λουξεμβούργο (C και D όμιλος).
Στη διοργάνωση συμμετέχουν συνολικά 19 ομάδες και ο νικητής κάθε τουρνουά θα πάρει το “εισιτήριο” για την Α΄ Κατηγορία.
Αναλυτικά
Σλοβακία (Πιεστάνι, 10-15/8/2026)
A ΟΜΙΛΟΣ
Βοσνία/Ερζεγοβίνη
Ελβετία
Βέλγιο
Κύπρος
Β ΟΜΙΛΟΣ
Σλοβακία
Αζερμπαϊτζάν
Σουηδία
Λουξεμβούργο (17-22/8/2026)
C ΟΜΙΛΟΣ
Αυστρία
Ουκρανία
Φινλανδία
D ΟΜΙΛΟΣ
Ολλανδία
Λουξεμβούργο
Πορτογαλία
Ελλάδα (Ιωάννινα, 4-11/8/2026)
E ΟΜΙΛΟΣ
Δανία
Ιρλανδία
Ελλάδα
F ΟΜΙΛΟΣ
Ισλανδία
Νορβηγία
Μεγάλη Βρετανία