Εθνική Κορασίδων : Στα Ιωάννινα δύο όμιλοι του Ευρωμπάσκετ U16

Η Ελλάδα και συγκεκριμένα η πόλη των Ιωαννίνων θα είναι η οικοδέσποινα ενός εκ των τριών τουρνουά που θα πραγματοποιηθούν τον προσεχή Αύγουστο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κορασίδων U16 Β΄ Κατηγορίας.

Η χώρα μας θα φιλοξενήσει του αγώνες του E ομίλου, στον οποίο μετέχει μαζί με τις Δανία και Ιρλανδία, και του F ομίλου, όπου θα αγωνιστούν η Μεγάλη Βρετανία, η Ισλανδία και η Νορβηγία.

Οι αγώνες των άλλων δύο τουρνουά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κορασίδων U16 Β’ Κατηγορίας, θα πραγματοποιηθούν στη Σλοβακία (Α’ και του Β’ όμιλος) και στο Λουξεμβούργο (C και D όμιλος).

Στη διοργάνωση συμμετέχουν συνολικά 19 ομάδες και ο νικητής κάθε τουρνουά θα πάρει το “εισιτήριο” για την Α΄ Κατηγορία.

Αναλυτικά

Σλοβακία (Πιεστάνι, 10-15/8/2026)

A ΟΜΙΛΟΣ

Βοσνία/Ερζεγοβίνη

Ελβετία

Βέλγιο

Κύπρος

Β ΟΜΙΛΟΣ

Σλοβακία

Αζερμπαϊτζάν

Σουηδία

Λουξεμβούργο (17-22/8/2026)

C ΟΜΙΛΟΣ

Αυστρία

Ουκρανία

Φινλανδία

D ΟΜΙΛΟΣ

Ολλανδία

Λουξεμβούργο

Πορτογαλία

Ελλάδα (Ιωάννινα, 4-11/8/2026)

E ΟΜΙΛΟΣ

Δανία

Ιρλανδία

Ελλάδα

F ΟΜΙΛΟΣ

Ισλανδία

Νορβηγία

Μεγάλη Βρετανία