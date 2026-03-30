Τέλος από τη Φενέρμπαχτσε ο Ουίλμπεκιν!

Παρελθόν από τη Φενέρμπαχτσε αποτελεί ο Σκότι Ουίλμπεκιν, όπως ανακοίνωσε η τουρκική ομάδα!

Σε μία κίνηση-έκπληξη προς το φινάλε της σεζόν οι πρωταθλητές Ευρώπης άφησαν ελεύθερο τον Αμερικανό άσο, που τα τελευταία 2 χρόνια έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από τραυματισμούς.

Ο Ουίλμπεκιν μάλιστα σε αυτή τη διετία έχει παίξει μόλις σε 14 παιχνίδια κι έτσι αποφασίστηκε να αποτελέσει παρελθόν από τη Φενέρμπαχτσε και να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Τη φετινή σεζόν μέτρησε 6 εμφανίσεις στην Euroleague με τους πρωταθλητές Ευρώπης, με 7,7 πόντους και 1,3 ασίστ μέσο όρο.