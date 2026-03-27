Stoiximan GBL: Αλλαγή μέρας στο Προμηθέας - Παναθηναϊκός

Ο ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε την αλλαγή μέρας της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού κόντρα στον Προμηθέα στην Πάτρα, που θα διεξαχθεί τελικά το Σάββατο 4 Απριλίου (16:00).

Οι «πράσινοι» αιτήθηκαν την αλλαγή μέρας, αφού έχουν ταξίδι στην Ισπανία για τα δύο εκτός έδρας ματς με τις Μπαρτσελόνα (7/4, 21:30) και Βαλένθια (9/4, 21:45).

Επιπλέον λόγω της τηλεοπτικής μετάδοσης άλλαξε και η ώρα της αναμέτρησης του Άρη Betsson με την ΑΕΚ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν αιτήματος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, ο αγώνας Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola – Παναθηναϊκός AKTOR της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, θα διεξαχθεί το Σάββατο 04 Απριλίου και ώρα 18:15 αντί για την Κυριακή 05 Απριλίου και ώρα 16:00, με live τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Επίσης, σας ενημερώνουμε για την αλλαγή ώρας του αγώνα Άρης Betsson – ΑΕΚ της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 04 Απριλίου στις 16:00 αντί για τις 18:15, προκειμένου να μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ2 Σπορ».