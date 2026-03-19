Η Χάποελ Τελ Αβίβ μετέτρεψε σε… περίπατο το ματς με την Βίρτους Μπολόνια και πήρε μία άνετη και ξεκούραστη νίκη με 109-91.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ υποδέχθηκε την Βίρτους Μπολόνια στην «Arena 8888 Sofia» για την 32η αγωνιστική της Euroleague και πήρε τη νίκη με… περίπατο. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη ήταν ανώτερη και στα 40 λεπτά και έφτασε με άνεση στο τελικό 109-91. Πλέον, η Χάποελ βρίσκεται στο 20-11 και η Βίρτους στο 13-19.

Για τους νικητές ο Μότλεϊ είχε 22 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ ο Οτούρου προσέθεσε 14 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμπ και 1 μπλοκ. Από την άλλη, ξεχώρισε ο Ντιαρά με 11 πόντους, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 μπλοκ, αλλά και οι Άλστον (24 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο) και Μόργκαν (24 πόντοι, 1 ριμπάουντ και 4 ασίστ).

«Καθάρισε» από νωρίς το ματς η Χάποελ

Ο Οτούρου άνοιξε το σκορ του αγώνα, με την Βίρτους Μπολόνια να περνάει για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ με το τρίποντο του Έντουαρντς για το 6-7. Οτούρου και Ουεϊνράιτ έφεραν την Χάποελ στο +5 (12-7) και τελικά με τον Μίσιτς η διαφορά έφτασε διψήφιο νούμερο (26-15). Οι φιλοξενούμενοι δεν μπόρεσαν να βρουν απαντήσεις στα υπόλοιπα λεπτά και η ομάδα του Ιτούδη βρέθηκε να προηγείται με 34-19 μετά το τέλος της πρώτης περιόδου.

Μπλέικνι, Μότλεϊ και Ράντολφ διαμόρφωσαν το 43-22 και ο Έντουαρντς με τρίποντο ανέβασε τη διαφορά στους 24 (46-22). Οι Ιταλοί είδαν να μην τους… βγαίνει τίποτα στο παρκέ και ο Μότλεϊ έφερε την ομάδα του στο +30 (55-25). Στα τελευταία λεπτά η Βίρτους βρήκε λύσεις από την γραμμή των βολών, ευστόχησε σε μερικά τρίποντα και μπόρεσε να πάει στα αποδυτήρια στο -25 (65-40).

Ολοκλήρωσε τον… περίπατο η ομάδα του Ιτούδη

Ούτε στην επανάληψη άλλαξε η εικόνα του αγώνα. Η Χάποελ μπήκε καλύτερα στο τρίτο δεκάλεπτο και με ένα σερί με τους Οτούρου, Μπράιαντ και Μάλκολμ κατάφερε να προηγηθεί με 74-43. Για την Βίρτους, ο Άλστον μείωσε με δύο συνεχόμενα τρίποντα (75-51) και η διαφορά έμεινε στα ίδια επίπεδα μέχρι το τέλος της περιόδου (86-60).

Η τελευταία περίοδο είχε διαδικαστικό χαρακτήρα. Η Χάποελ συνέχισε να ελέγχει εύκολα τον ρυθμό του αγώνα και… πάτησε φρένο, καθώς είχε «κλειδώσει» τη νίκη. Με το τρίποντο του Μότλεϊ οι γηπεδούχοι πέρασαν τους 100 (101-80) και τελικά επικράτησαν πανεύκολα με 109-91

Τα δεκάλεπτα: 34-19, 65-40, 86-60, 109-91

Τα στατιστικά του αγώνα.