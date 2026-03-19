Επιστροφή στις νίκες για ΑΓΕΧ, υποβιβάστηκε το Αιγάλεω

Το Αιγάλεω ηττήθηκε εντός έδρας από την ΑΓΕΧ με 95-71 και υποβιβάστηκε στην National League, με την ομάδα της Χαλκίδας να επιστρέφει στα θετικά αποτελέσματα.

Στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την 27η αγωνιστική της Elite League, η ΑΓΕΧ επικράτησε του Αιγάλεω εκτός έδρας με 95-71. Οι γηπεδούχοι μετά από αυτό το αποτέλεσμα (3-23) υποβιβάζονται μαθηματικά, ενώ οι νικητές (15-10) συνεχίζουν την προσπάθεια να βελτιώσουν τη θέση τους στην κατάταξη εν όψει των playoffs.

Αιγάλεω-ΑΓΕΧ 71-95

Διαιτητές: Καρπάνος-Ξυλάς-Καλογερόπουλος (Διμπινούδης)

Δεκάλεπτα: 19-31, 36-53, 53-72, 71-95

Αιγάλεω (Κορωνίδης): Έλμορ 11, Βέλκος, Κλαδάκης, Καράβολας 6 (2), Μπαλός 12 (1), Λάμπρου, Δεμερούδης, Κουρτίδης 21 (4), Κουστένης 11 (2), Μπακίρης, Ντιπτσής 7, Νικολαΐδης 3 (1)

ΑΓΕΧ (Συμεωνίδης): Μπράιαντ 8, Παπαρέγκας 10 (1), Μελισσαράτος 15 (1), Μιχαήλ 5 (1), Καραμπίνης, Νέσης 2, Μητσιμπόνας, Λουφίλ 17, Κανονίδης 22 (2), Σάμαρτζιτς 16 (3), Ζερβός

Εδώ η βαθμολογία

Αναλυτικά η 27η αγωνιστική:

Τετάρτη 18 Μαρτίου

Μαχητές Πειραματικό-Vikos Φalcons 64-72

Λαύριο Boderm-ΝΕ Μεγαρίδος 86-91

Πανερυθραϊκός-Δάφνη 89-66

Νίκη Βόλου-Ψυχικό 70-75

Κόροιβος Αμαλιάδας-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 68-73

Evertech Παπάγου-Σοφάδες 80-83

Πέμπτη 19 Μαρτίου

Αιγάλεω-ΑΓΕΧ 71-95

Ρεπό: Πρωτεας Βούλας

Η επόμενη αγωνιστική (28η, 21/3)

Σάββατο 21 Μαρτίου

17:00 Vikos Φalcons-Πρωτέας Βούλας (YouTube/HellenicBF)

17:00 Δάφνη-Νίκη Βόλου (YouTube/HellenicBF)

17:00 ΝΕ Μεγαρίδος-Πανερυθραϊκός (YouTube/HellenicBF)

17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Μαχητές Πειραματικό (YouTube/HellenicBF)

18:00 Σοφάδες-Λαύριο Boderm (YouTube/HellenicBF)

Κυριακή 22 Μαρτίου

17:00 ΑΓΕΧ-Evertech Παπάγου (YouTube/HellenicBF)

Δευτέρα 23 Μαρτίου

18:30 Ψυχικό-Κόροιβος Αμαλιάδας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: Αιγάλεω