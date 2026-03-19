Χείμαρρος Σάβιτς: Τι είπε για Μίσιτς, Ράιτ, Οσετκόφσκι, Ζοτς και Νάναλι

Ο Ζόραν Σάβιτς, πρώην αθλητικός διευθυντής της Παρτιζάν, σε δηλώσεις αναφέρθηκε στον μεταγραφικό σχεδιασμό της σερβικής ομάδας και το περιστατικό με τον Νάναλι και Λαζάρεβιτς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Sport Klub»:

Για το περιστατικό με τον Νάναλι και τον Λαζάρεβιτς: «Όλα επιτρέπονταν εναντίον μας. Θα μπορούσαν να καλέσουν τον παίκτη στην αστυνομία για να δώσει κατάθεση, να εξαφανίσουν το βίντεο του καβγά. Απλώς, πιστεύω κι εγώ ότι εμείς ως σύλλογος κάναμε λάθος με τον Νάναλι. Νομίζω ότι ο Τύπος ενήργησε με τον ίδιο τρόπο, το βλέπω σαν παίκτης, όπως όλοι οι άλλοι. Ο καβγάς έγινε την ημέρα του αγώνα».

Για τον Μίσιτς: «Ο Ζέλικο κι εγώ μάθαμε για τον Μίσιτς σε μια συνάντηση με τον Μιχάιλοβιτς, όπου άφησε να εννοηθεί κάτι... Εκείνη την εποχή φημολογούνταν ότι ζητούσε πάνω από πέντε εκατομμύρια. Απλώς πρόσφερα στον Μίσιτς τρία εκατομμύρια, κάτι που ο Ζέλικο δεν μπορούσε να πιστέψει, αλλά είπε θα δούμε. Νομίζω ότι έχουμε μια κατάσταση όπου έχουμε έναν παίκτη που ήταν ο καλύτερος μας παίκτης πέρυσι, τον Κάρλικ, και υπογράφουμε έναν παίκτη που κοστίζει ένα εκατομμύριο περισσότερο από ό,τι πλήρωσαν στον Πάρκερ».

Για τον ΜακΚίνλεϊ Ράιτ: «Τηλεφώνησα απευθείας στον Ραζνάτοβιτς για να δω αν θα ερχόταν στην Ευρώπη, μου είπε ότι δεν θα ερχόταν. Μετά από έξι μήνες, η Μπουντούτσνοστ τον πήρε. Είπα στην ομάδα ότι είχαν υπογράψει έναν από τους καλύτερους πλέι μέικερ στην Ευρώπη. Δεν μας τον πρότεινε ποτέ γιατί μόλις εμφανιζόταν στο Ντουμπάι, η Παρτιζάν ήταν πάντα η τελευταία επιλογή».

Για τον Μούσα: «Δεν μπορείς απλώς να βγεις και να πεις για τον Μούσα ότι δεν ήθελε να έρθει στην Παρτιζάν λόγω προσβολών σε εθνικό επίπεδο. Δημιουργείς πρόβλημα για τον παίκτη όταν έρθει την επόμενη φορά που θα συμβεί αυτό ακόμα περισσότερο. Γιατί πρέπει να γίνει γνωστό; Το δεύτερο πράγμα δεν είναι αλήθεια ότι δεν είναι μόνο για αυτόν τον λόγο, δεν ήρθε στην Παρτιζάν επειδή έλαβε περισσότερα από ένα εκατομμύριο από όσα του προσφέραμε».

Για τον Λούσιτς: «Η πρώτη μου προσπάθεια να φέρω τον Λούσιτς ήταν όταν έφτασα, δηλαδή το 2021. Ήταν πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό. Μίλησα με τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς, μου είπε ότι δεν ήταν ρεαλιστικό και μου είπε: "Έχω τον Μίσκοβιτς για σένα". Αυτή ήταν η πρώτη ένδειξη για το πού βρισκόμαστε, τι είμαστε και τι πιστεύει ο κόσμος για εμάς. Τότε ο Ζέλικο δεν είχε έρθει ακόμα».

Για τον Οσετκόφκσι: «Ο Ζέλικο δεν είναι ο τύπος προπονητή που θα πάρει μια απόφαση για έναν παίκτη σε μία ή δύο μέρες. Δεν μπορείς να τον πιέσεις με αυτά τα πράγματα. Η ομάδα που έχουμε πρέπει να ηρεμήσει. Ταιριάζει, έτσι δεν είναι; Παίξαμε με την KLS μέχρι αργά, ήμασταν σε κάποιες διαπραγματεύσεις, οπότε δεν μπορεί να πάρει απόφαση. Κάποια στιγμή, ο Όστογια ​​μου είπε πώς υπογράψαμε τον Οσετκόφσκι. Δεν μπορούσαν να περιμένουν άλλο. Ο Μίσκο είπε ότι είχε άλλες προσφορές, ότι δεν μπορούσε να περιμένει άλλο. Ο Ζέλικο απλώς τον σκεφτόταν, αλλά δεν το είπε αυτό... Σκεφτήκαμε 50 τέτοιους παίκτες πριν από αυτό. Απλώς δεν μπορώ να δεχτώ ότι έχουμε οποιαδήποτε πίεση από έναν παίκτη που έπαιξε στο Basketball Champions League δύο χρόνια πριν. Ότι έχουμε πίεση να τον υπογράψουμε. Αν όχι, κάποιος άλλος θα τον υπογράψει. Γνωρίζοντας το βάρος που έχει πάνω από το κεφάλι του με την πιθανότητα να αποκλειστεί για ένα χρόνο».

Για τον Μίροτιτς: «Μιλήσαμε μαζί του και συμφωνήσαμε και έδωσε τον λόγο του. Επέμεινε ο ίδιος, είπε ότι ήταν ανάμεσα σε εμάς και τη Μονακό, της οποίας ο πρόεδρος τον είχε επισκεφτεί πριν από αυτό. Είπε ότι θα τηλεφωνούσε σε μία ή δύο μέρες... Δεν ήθελε να υπογράψει τίποτα γιατί αν υπέγραφε και αποκαλυπτόταν κάπου ότι είχε υπογράψει, θα μπορούσε να χάσει τα 22,6 εκατομμύρια ακαθάριστα χρήματα που έχει στο συμβόλαιό του με την Μπαρτσελόνα».