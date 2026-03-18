Ερυθρός Αστέρας: Απέκτησε τον Τζούρισιτς από τις ΗΠΑ και τον έστειλε δανεικό στη Μέγκα

Την απόκτηση του Νίκολα Τζούρισιτς από την G-League και τη θυγατρική ομάδα των Ατλάντα Χοκς ανακοίνωσε ο Ερυθρός Αστέρας.

Ο 22χρονος Σέρβος φόργουορντ ξεκίνησε την καριέρα του από τη Μέγκα Μπάσκετ στη Σερβία (2020-2024), το 2022 αναδείχθηκε MVP στο NextGen Euroleague, και έπειτα μετακόμισε στις ΗΠΑ και στους Ατλάντα Χοκς, παίζοντας για τη θυγατρική τους ομάδα στη G-League για 1,5 χρόνο. Την περσινή σεζόν είχε 10,5 πόντους, 3,4 ασίστ και 3,1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 32 παιχνίδια και φέτος πρόλαβε να παίξει 19 παιχνίδια, έχοντας 8,8 πόντους, 2,5 ασίστ και 3,6 ριμπάουντ μ.ο.

Ο Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε την απόκτησή του μέχρι το καλοκαίρι του 2028, κάνοντας έτσι μια κίνηση με το βλέμμα στο μέλλον, ενώ άμεσα τον παραχωρεί δανεικό στη Μέγκα Μπάσκετ, ομάδα από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του και αναδείχθηκε.