«Στόχος του ΠΑΟΚ ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ»

Ο ΠΑΟΚ θέλει να ενισχύσει τον ελληνικό κορμό του και έτσι έχει στην λίστα του τον Ναζ Μήτρου-Λονγκ.

Ο ΠΑΟΚ έχει μπει σε μία νέα εποχή μετά την αλλαγή ιδιοκτησίας, με τον Αντρέα Τρινκιέρι να αναλαμβάνει την ηγεσία της ομάδας από το καλοκαίρι.

Ο «Δικέφαλος» κοιτάζει κάθε τοπ Έλληνα παίκτη στην αγορά (όπως έγινε και με τον Νίκο Χουγκάζ), καθώς θέλει να ενισχύσει τον ελληνικό του κορμό.

Έτσι, σύμφωνα με το «backdoorpodcast» έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Ναζ Μήτρου-Λονγκ, ο οποίος φέτος αγωνίζεται με την Νάπολι στην Ιταλία. Σε 18 ματς και 30,3 λεπτά στο παρκέ έχει κατά μέσο όρο 14,2 πόντους, 5,7 ριμπάουντ και 4,6 ασίστ.

Θυμίζουμε πως τις δύο προηγούμενες σεζόν (2023-24, 2024-25) αγωνιζόταν στην Ελλάδα με τη φανέλα του Ολυμπιακό.