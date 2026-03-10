Πρόβλημα για την Παρτιζάν: Εκτός για 4-6 εβδομάδες ο Ουάσινγκτον

Η Παρτιζάν θα αναγκαστεί να πορευτεί χωρίς τον Ντουέιν Ουάσινγκτον, καθώς ο 25χρονος θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης με 4-6 εβδομάδες.

Πρόβλημα για την Παρτιζάν, αφού ο Ντουέιν Ουάσινγκτον θα μείνει στα «πιτς» για 4-6 εβδομάδες. Ο Χουάν Πεναρόγια σε δηλώσεις του έκανε γνωστό πως στην πρώτη του προπόνηση μετά την επιστροφή του στο Βελιγράδι από το Ντουμπάι, τραυματίστηκε στην γάμπα.

«Ένα μεγάλο πρόβλημα για εμάς είναι πως ο Ντουέιν Ουάσινγκτον τραυματίστηκε στην πρώτη του προπόνηση μετά την επιστροφή του από το Ντουμπάι. Ο τραυματισμός είναι σοβαρός και θα μείνει εκτός για τέσσερις, πέντε, έξι εβδομάδες» ανέφερε ο κόουτς της σερβικής ομάδας στις δηλώσεις του ενόψει του αγώνα με την Βίρτους Μπολόνια.

Ο Ουάσινγκτον φέτος σε 23 ματς και 21:55 λεπτά στο παρκέ στην Euroleague έχει κατά μέσο όρο 14,9 πόντους, 1,5 ριμπάουντ, 2,5 ασίστ, 0,6 κλεψίματα και 11 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.