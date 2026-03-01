«Εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι οι Γιασικεβίτσιους και Ντουέιν Ουάσινγκτον»

Οι πτήσεις από το Ντουμπάι έχουν ακυρωθεί και έτσι οι Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και Ντουέιν Ουάσινγκτον παραμένουν εγκλωβισμένοι εκεί.

Το «SportKlub» είχε κάνει γνωστό πως οι Ντίλαν Οσετκόφσκι και Σέικ Μίλτον της Παρτιζάν έχουν εγκλωβιστεί στο Ντουμπάι και δεν μπορούν να φύγουν, καθώς έχουν κλείσει τα αεροδρόμια για λόγους ασφαλείας. Το «Meridian Sport» προσέθεσε πως εκεί βρίσκεται και τρίτος παίκτης της σερβικής ομάδας, ο Ντουέιν Ουάσινγκτον.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, εκεί είναι εγκλωβισμένος και ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Μάλιστα, η Φενερμπαχτσέ προσπαθεί να τον βοηθήσει να επιστρέψει στην Ευρώπη, με την βοήθεια της Ντουμπάι BC.

Θυμίζουμε πως στο Ντουμπάι βρίσκονται και οι ξένοι παίκτες της Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ η Χάποελ Τελ Αβίβ θα μεταφέρει τους παίκτες της εκτός του Ισραήλ.