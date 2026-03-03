Γίνονται... παίκτες της Ντουμπάι BC για να επιστρέψουν στο Βελιγράδι Οσετκόφσκι, Μίλτον και Ουάσινγκτον

Οι Ντίλαν Οσετκόφκσι, Σέικ Μίλτον και Ντουέιν Ουάσινγκτον βρήκαν επιτέλους τον τρόπο για να γυρίζουν στο Βελιγράδι και θα το κάνουν με την αποστολή της Ντουμπάι BC.

Οι τρεις παίκτες της Παρτιζάν είναι εγκλωβισμένοι στο Άμπου Ντάμπι εδώ και μέρες με τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, με τον τρόπο ωστόσο για να γυρίσουν στο Βελιγράδι να βρίσκεται.

Όπως αναφέρουν τα σερβικά Μέσα, οι Οσετκόφσκι, Μίλτον και Ουάσινγκτον θα ταξιδέψουν με την αποστολή της Ντουμπάι BC για την Λιουμπλιάνα και στη συνέχεια με ανταπόκριση θα μεταβούν στο Βελιγράδι για να λάβει τέλος η περιπέτειά του στην πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Έτσι κι αλλιώς και η Ντουμπάι BC, όπως αποφασίστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Euroleague, θα μετακομίσει από τη φυσική της έδρα με πιθανότερο προορισμό το Σαράγεβο ή τη Λιθουανία, δίνοντας παράλληλα και μία χείρα βοηθείας στους τρεις παίκτες της Παρτιζάν.