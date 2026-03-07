Ο Πανιώνιος βρέθηκε στο +11 (35-46) στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, ωστόσο στην συνέχεια έπαθε μπλακ-άουτ με το Περιστέρι να παίρνει μια σπουδαία νίκη με 82-74 με όπλο την άμυνα του.

Ο Πανιώνιος στάθηκε πολύ καλά για ένα ημίχρονο, ωστόσο ένα ολικό μπλακ-άουτ στο δεύτερο μέρος του στέρησε ένα διπλό - παραμονής. Το Περιστέρι με όπλο την άμυνα του στο τελευταίο 20' δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στους «κυανέρυθρους» και πήρε μια σπουδαία νίκη και πλέον νιώθει άνετα όσον αφορά το θέμα παραμονής.

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου ανέβηκε στο 9-9 και έχει εδραιωθεί στην πρώτη εξάδα, με τον «Ιστορικό» να πέφτει στο 5-13, παραμένοντας μια νίκη απόσταση από την τελευταία θέση.

Για τους νικητές οι Χάρις (13π. 3ασ.), Καρντένας (13π. 5ασ.) και Βαν Τούρμπεγκεν (13π. 8ρ.) έκαναν όλη την δουλειά, με τον Νίκολς να κάνει αθόρυβη δουλειά με 8 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Από την άλλη πλευρά ο Τόμασον έκανε ότι περνούσε από το χέρι του για να κρατήσει ζωντανή την ομάδα του, με τον Αμερικανό να μετρά 24 πόντους, με 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο Λιούις πρόσθεσε 13 πόντους με 8 ριμπάουντ, την ώρα που οι υπόλοιποι παίκτες του Νέναντ Μάρκοβιτς έμειναν σε μονοψήφια επίπεδα.

Έφερε το ματς στον ρυθμό του ο Πανιώνιος και πήρε προβάδισμα

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε την αναμέτρηση ο Πανιώνιος, με τους «κυανέρυθρους» να παίρνουν με το καλημέρα αέρα 6π. (0-6) και τον Νίκο Γκίκα να εκτελεί από τα 6.75μ. (2/2τρ.) για το 5-9. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης είχε επιθετικό ρυθμό, διατηρούσε ένα μικρό προβάδισμα (+4, 9-13 στο 5’), με τους παίκτες του Νέναντ Μάρκοβιτς να πατούν καλύτερα στο παρκέ. Ο Τόμασον βρήκε τους πρώτους του πόντους με τρίποντο (11-16 στο 6’), με τον Λιούις να ανεβάζει την διαφορά για τον «Ιστορικό» στο +7 (13-20 στο 8’). Το Περιστέρι μείωσε με τρίποντο του Παπαδάκη σε 16-20, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε και το πρώτο δεκάλεπτο.

Διατήρησε το προβάδισμα του ο Πανιώνιος, παρά την αντίδραση του Περιστερίου

Οι παίκτες του Νέναντ Μάρκοβιτς εκτελούσαν με πολύ καλά ποσοστά από τα 6.75μ. με τον Τσαλμπούρη να ανεβάζει την διαφορά για πρώτη φορά στο +9 (19-28 στο 12’). Το Περιστέρι έβγαλε αντίδραση, έτρεξε 8-0 σερί για να μειώσει στον πόντο (27-28 στο 14’), την ώρα που η ομάδα της Νέας Σμύρνης διατήρησε τον έλεγχο, με τους Γκίκα και Ουότσον να δίνουν λύσεις (31-37 στο 16’). Ο Πανιώνιος ήλεγχε τον ρυθμό, έχοντας φέρει το ματς στα μέτρα τους (32-41 στο 18’), με τους φιλοξενούμενους να κλείνουν το πρώτο μέρος στο +8 (35-43), όντας το απόλυτο αφεντικό του ματς.

Έφερε τούμπα το ματς με όπλο την άμυνα του το Περιστέρι

Με τρίποντο του Τόμασον μπήκε ο Πανιώνιος στο τρίτο δεκάλεπτο, δίνοντας για πρώτη φορά διψήφια διαφορά στο προβάδισμα της ομάδας του (+11, 35-46), με το Περιστέρι να απαντά άμεσα με 9-0 σερί μειώνοντας στο σουτ την διαφορά (44-46 στο 23’). Οι παίκτης του Βασίλη Ξανθόπουλου είχαν ανεβάσει την ένταση τους στην άμυνα, με τον Πέιν να δίνει για πρώτη φορά στο ματς το προβάδισμα στην ομάδα του (51-50 στο 25’). Οι «κυανέρυθροι» είχαν χάσει την συγκέντρωση τους, κυρίως επιθετικά, με τους γηπεδούχους να ανοίγουν την διαφορά στο +4 (54-50 στο 27’) με 19-7 επιμέρους σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο. H oμάδα των Δυτικών Προαστίων είχαν φέρει το ματς στα μέτρα τους με όπλο την άμυνα τους, διατηρούσαν το προβάδισμα τους (+6, 61-55 στο 29’). Ο Τσαλμπόυρης έδωσε ανάσα στον Πανιώνιο με τρίποντο (61-58 στο 29’) σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το τρίτο δεκάλεπτο.

Ολικό μπλακ-άουτ ο Πανιώνιος πήρε εύκολα τη νίκη το Περιστέρι

Με γρήγορο 4-0 σερί μπήκε το Περιστέρι στο 4ο δεκάλεπτο, με τον Τσαλμπούρη να απαντά με τρίποντο για το 65-61. Ο ΒανΤούρμπεγκεν έδωσε λύσεις από το ζωγραφιστό, μεγαλώνοντας την διαφορά για την ομάδα του στο +8 69-61 στο 32' με την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου να ελέγχει απόλυτα τον ρυθμό. Ο Πανιώνιος αδυνατούσε να βρει εύκολο σκορ, με τον Νίκολς να εκτοξεύει την διαφορά στο +13 (74-61 στο 35') για πρώτη φορά στο ματς. Ο Τέιλορ μείωσε σε 75-63, ωστόσο οι «κυανέρυθροι» ήταν πολύ επιπόλαιοι στην τελική προσπάθεια, χάνοντας πολλαπλές ευκαιρίες να μειώσουν περισσότερο στο σκορ. Ο Ουότσον αστόχησε σε δυο κρίσιμες βολές, με τον Τόμασον να μειώνει σε 75-65 στο 38΄ με τον Πανιώνιο να παίζει το τελευταίο του χαρτί στην αναμέτρηση. Ο Βαν Τούρμπεγκεν με τρίποντο έγραψε το 78-65, γέρνοντας την πλάσιγγα της νίκης υπέρ της ομάδας του. Ο Κρούζερ με τρίποντο μείωσε σε 80-71 με ένα λεπτό να μένει για το φινάλε. Ο Καρντένας με 2/2β. έγραψε το 82-71 με το Περιστέρι να παίρνει μια σπουδαία νίκη με 82-74.

Τα δεκάλεπτα: 16-20, 35-43, 61-58, 82-74.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης