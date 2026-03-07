Elite League: Eντός με τους Σοφάδες ο Πρωτέας Βούλας - Δοκιμασία στο Αιγάλεω για τα Μέγαρα

Ο Πρωτέας Βούλας υποδέχεται τους Σοφάδες, ενώ τα Μέγαρα δοκιμάζονται εκτός έδρας στο Αιγάλεω για την 25η αγωνιστική της Elite League

Με έξι αναμετρήσεις συνεχίζεται το πρόγραμμα της Elite League το απόγευμα του Σαββάτου (7/3) για την 25η αγωνιστική. Ο Πρωτέας Βούλας φιλοξενεί τους Σοφάδες, με την ομάδα των Νοτίων Προαστίων να θέλει τη νίκη για να επανέλθει στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από την Μεγαρίδα.

Παράλληλα το Αιγάλεω φιλοξενεί την ομάδα των Μεγάρων, η οποία έρχεται με την ψυχολογία στα ύψη μετά τις δυο σερί νίκες κόντρα σε Βίκο και Πρωτέα.

Η επόμενη αγωνιστική (25η, 7-9/3)

Σάββατο 7 Μαρτίου

17:00 Πρωτέας Βούλας-Σοφάδες (YouTube HellenicBF)

17:00 Αιγάλεω-ΝΕ Μεγαρίδος (YouTube HellenicBF)

17:00 Evertech Παπάγου-Δάφνη (YouTube HellenicBF)

17:00 Λαύριο Boderm-Ψυχικό (YouTube HellenicBF)

17:00 Νίκη Βόλου-Κόροιβος Αμαλιάδας (YouTube HellenicBF)

19:00 Πανερυθραϊκός-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA (YouTube HellenicBF)

Δευτέρα 9 Μαρτίου

18:30 Vikos Φalcons-ΑΓΕΧ (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: Μαχητές Πειραματικό