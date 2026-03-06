Αποκάλυψη SDNA: Ανοιχτό παράθυρο για ένταξη του ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα από τη σεζόν 2026-27!

Τα μεγαλεπήβολα σχέδια του ΠΑΟΚ έχουν προκαλέσει ενδιαφέρον στα κεντρικά της Ευρωλίγκα και η Magic Euroleague αποκάλυψε ότι η συμμετοχή στην αμέσως επόμενη διοργάνωση μόνο… όνειρο θερινής νυκτός δεν είναι!

Η αποχώρηση της Βιλερμπάν, το... άγνωστο μέλλον της υπό χρεοκοπίας Μονακό σε συνδυασμό με τα μεγάλα γεωπολιτικά ζητήματα που προκαλεί ο πόλεμος φέρνουν νέα δεδομένα στην Ευρωλίγκα. Και ενδεχομένως να επισπεύσουν κάτι που έμοιαζε μέχρι πρότινος ως απίθανο σενάριο. Ποιο είναι αυτό; Η άμεση ένταξη του ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα.

Το ΝΒΑ Europe έχει προκαλέσει... πίεση στην Ευρωλίγκα που για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια μοιάζει πιο ανοιχτή από ποτέ να συζητήσει την ένταξη ομάδων με ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες και πλατιές μάζες οπαδών στη διοργάνωση. Κι ο ΠΑΟΚ πληρεί πλέον ξεκάθαρα και τις δύο προϋποθέσεις και φαίνεται πως κυνηγά την απόλυτη υπέρβαση. Να βρεθεί δηλαδή άμεσα στη διοργάνωση της Ευρωλίγκα. Αποκτώντας μία από τις wild cards που θα βγάλει προς «αγορά» η διοργανώτρια αρχή.

Ο ΠΑΟΚ έχει τα χρήματα να την αγοράσει και μαζί ανοίγει ακόμα περισσότερο την αγορά του ελληνικού μπάσκετ που παραμένει ο Νο1 πυλώνας στην Ευρωλίγκα σε επίπεδο τηλεοπτικών, εσόδων από χορηγούς, επενδύσεων και engagement.

Οι πρώτες συζητήσεις φαίνεται πως ήδη έχουν γίνει και σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε η Magic Euroleague, άπαντες στην Ευρωλίγκα βλέπουν με θετικό μάτι ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ακόμα και οι ελληνικές ομάδες που αντιλαμβάνονται ότι μία τρίτη ελληνική ομάδα θα προσδώσει επιπλέον δυναμική, θα αυξήσει το ενδιαφέρον και θα αποφέρει και παραπάνω έσοδα σε όλους.

Σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να θεωρηθεί δεδομένη η συμμετοχή του ΠΑΟΚ στην επόμενη σεζόν. Ωστόσο παίζει πλέον με σοβαρές πιθανότητες.

Όπως θα μπορούσε να μπει στον ίδιο κοινό παρονομαστή η περίπτωση ενσωμάτωσης της Μπεσίκτας στην επόμενη Ευρωλίγκα καθώς υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά με τον ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ και η Μπεσίκτας προσφέρουν ασφάλεια και οικονομική εγγύηση στη διοργάνωση, κάτι που αυτή τη στιγμή η Βιλερμπάν και η Μονακό δε μπορούν να το παρέχουν, ενώ σοβαρός αστερίσκος υπάρχει και για τη Χάποελ Τελ Αβίβ και τη Μακάμπι, λόγω του πολέμου στον οποίο συμμετέχει το Ισραήλ. Κάτι που δημιουργεί ζητήματα ασφαλείας στους αγώνες και... ανασφάλειας σε παίκτες και εργαζόμενους σε αυτές τις δύο ομάδες.

Είναι νωρίς για να παρθούν αποφάσεις από την Ευρωλίγκα αλλά το παράθυρο πλέον για τον ΠΑΟΚ είναι ανοιχτό. Κι η πρόσληψη του Αντρέα Τρινκιέρι ίσως ήταν ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση δείχνοντας τις προθέσεις του Δικεφάλου.