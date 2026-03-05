Πάρκερ: «Ήταν γραφτό να έρθω στην Μπανταλόνα - Βασικός στόχος η κατάκτηση του BCL»

Ο Τζαμπάρι Πάρκερ σε δηλώσεις του υπογράμμισε πως ήταν… γραφτό να πάει στην Μπανταλόνα και τόνισε πως η ομάδα έχει ως βασικό στόχο την κατάκτηση του Basketball Champions League.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην ιστοσελίδα της ομάδας:

«Έχουμε πολύ καλή ομάδα και προσπαθώ να βρω πώς να συνεισφέρω όσα περισσότερα μπορώ. Χτίζουμε χημεία ενόψει των σημαντικών αγώνων. Έχουμε μεγάλη ευκαιρία να κερδίσουμε το BCL. Θα δώσω όσα έχω για να βοηθήσω. Αυτός είναι ο βασικός μας στόχος, να κατακτήσουμε την διοργάνωση. Αλλά πρέπει να περάσουμε στους “8” πρώτα, αυτή είναι η προτεραιότητά μας.

Πάντα απαιτώ την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Δεν ήρθα εδώ για να είμαι μέτριος, θέλω να είμαι όσο καλύτερος μπορώ. Αυτός είναι ο στόχος μου.

Ήταν γραφτό να έρθω εδώ, με τον Ρούμπιο να επιστρέφει και τον Τόμιτς να παίζει σε υψηλό επίπεδο λόγω της εμπειρίας που έχει. Έχουμε παίκτες που, μαζί με εμένα, μπορούν να κάνουν ξεχωριστά πράγματα.

Όλοι ξέρουν τι κάνω στο παρκέ. Όταν έχω την ευκαιρία, κάνω ό,τι χρειάζεται, είναι απλά θέμα χρόνου. Αρκετά μιλήσαμε, ήρθε η ώρα για δουλειά. Είμαι συγκεντρωμένος στο μπάσκετ, όχι στο να είμαι viral ή διάσημος».