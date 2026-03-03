Ντουράντ για Ουίζαρντς: «Έχουν λαμπρό μέλλον με τους Γιανγκ και Ντέιβις»

Ο Κέβιν Ντουράντ πιστεύει πως οι Ουάσινγκτον Ουίζαρντς μπορούν να καταφέρουν μεγάλα πράγματα με το δίδυμο των Τρε Γιάνγκ και Άντονι Ντέιβις.

Μετά τη νίκη των Χιούστον Ρόκετς με 123-118 απέναντι στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, ο Κέβιν Ντουράντ αναφέρθηκε στους «Μάγους» και στους δύο αστέρες τους, Τρε Γιάνγκ και Άντονι Ντέιβις.

«Ο Τρε είναι δυναμικός παίκτης που μπορεί να δημιουργήσει για όλους τους άλλους και να σκοράρει μόνος του. Αυτό θα κάνει το παιχνίδι πιο εύκολο για τους πάντες στο παρκέ. Είναι πραγματικός point guard και με αυτός στο παρκέ θα ηρεμήσουν όλοι, θα βρουν τους ρόλους τους» ανέφερε.

Και προσέθεσε: «Είμαι ενθουσιασμένος για την ομάδα της πόλης μου. Ανυπομονώ ο Ντέιβις να βάλει την φανέλα και να εκπροσωπήσει την πόλη. Έχουν λαμπρό μέλλον».