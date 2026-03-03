Τρινκιέρι: Όνομα που δίνει όραμα και δείχνει τις προθέσεις του καλοκαιριού

Κίνηση από το πάνω… ράφι έκανε ο ΠΑΟΚ με την απόκτηση του Αντρέα Τρινκιέρι στον πάγκο της ομάδας για τα επόμενα τρία χρόνια, δείχνοντας ξεκάθαρα τις προθέσεις για το μέλλον.

Η αλήθεια είναι πως από την στιγμή που ανέλαβε η νέα ιδιοκτησία, υπό τον Αριστοτέλη Μυστακίδη, οι άνθρωποι του Δικεφάλου ήθελαν ένα όνομα για να κάνει… κρότο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Το όνομα του Γιάννη Σφαιρόπουλου έπαιξε έντονα και σε διάρκεια, έγιναν προσπάθειες που δεν απέδωσαν καρπούς, όμως τώρα δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες και ο ΠΑΟΚ κατάφερε να αποσπάσει το «ναι» και την υπογραφή του 57χρονου πολύπειρου Ιταλού τεχνικού.

Ιδιαίτερες συστάσεις για τον Τρινκιέρι δεν χρειάζονται. Πρόκειται για top class προπονητή με πενταετή συνεχόμενη πορεία στη Euroleague με τις Μπάγερν Μονάχου (2020-23) και Ζαλγκίρις Κάουνας (2023-25). Έχει κοουτσάρει 262 παιχνίδια στη διοργάνωση μαζί με τις προαναφερόμενες ομάδες και τις Καντού και Μπάμπεργκ. Έχει κατακτήσει 16 τίτλους στην σχεδόν 20ετή καριέρα του ως head coach, ενώ αναδείχθηκε τρεις φορές προπονητής της χρονιάς, δύο στην Ιταλία με την Καντού (2010, 2011) και μία στο Eurocup με την Ούνικς Καζάν (2014).

Με την έλευση Τρινκιέρι ο ΠΑΟΚ δείχνει στην Ευρώπη πως είναι εδώ και σκοπεύει να πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόνια. Εξ ου και η τριετής συμφωνία με τον Ιταλό κόουτς, που δίνει όραμα σε όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ και καλλιεργεί προσδοκίες για το τι μπορεί να επακολουθήσει. Το γεγονός πως ο Τρινκιέρι πείστηκε να αφήσει τη Euroleague, απ’ όπου περίμενε να ανοίξει μία πόρτα, δείχνει το πλάνο και το όραμα που υπάρχει στον Δικέφαλο. Σαφώς αποτελεί ρίσκο για τον ίδιο αυτή η κίνηση, όμως ταυτόχρονα αποτελεί και πρόκληση για να δημιουργήσει ένα φρέσκο και ελπιδοφόρο πρότζεκτ από την αρχή, θέτοντας ο ίδιος τις δικές του βάσεις και βάζοντας τη δική του φιλοσοφία.

Η συμφωνία του με τον ΠΑΟΚ δείχνει και που θέλει να βρεθεί τη νέα σεζόν η ομάδα. Η κίνηση Τρινκιέρι ήχησε δυνατά στους κόλπους της Euroleague, όπου ο ΠΑΟΚ στοχεύει να μπει, ακόμα και άμεσα. Και η απόκτηση του Ιταλού σηματοδοτεί τις βλέψεις για τη μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας το προσεχές καλοκαίρι, ανάλογα και με την ευρωπαϊκή διοργάνωση που θα εντάξει τον ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ θα έχει πλέον το προνόμιο και τουλάχιστον ένα ισχυρό όπλο (Τρινκιέρι) για να μπορέσει να επιλέξει επί της ουσίας τη διοργάνωση που θα αγωνιστεί, με το Eurocup αυτή τη στιγμή να θεωρείται το μίνιμουμ.

Μέχρι το καλοκαίρι ο Ιταλός τεχνικός από τη θέση του συμβούλου στην ΚΑΕ θα έχει την πλήρη επίβλεψη όσων συμβαίνουν. Θα ξεσκαρτάρει τις επιλογές του για το ρόστερ και θα έχει την ευθύνη της οργάνωσης και δομής του μπασκετικού τμήματος, όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Και μέσα σε αυτό το διάστημα θα εξεταστούν διεξοδικά οι μεταγραφικοί στόχοι του καλοκαιριού και θα γίνουν οι σχετικές κρούσεις που θα προέρχονται, όπως και ο Τρινκιέρι, από το επίπεδο της Euroleague.