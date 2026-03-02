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Έτσι πέρασε από το Μαυροβούνιο η Εθνική (vid)

Μπάσκετ
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Η Ελλάδα πήρε μία... άτυπη ρεβάνς από το Μαυροβούνιο επικρατώντας στην Ποντγκόριτσα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές:

Έτσι πέρασε από το Μαυροβούνιο η Εθνική (vid)