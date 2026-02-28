Οι Σάρλοτ Χόρνετς πήραν μια άνετη νίκη με 109-93 έναντι των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, δίχως να «ιδρώσουν» ιδιαίτερα.

Οι Χόρνετς πάτησαν παρκέ με το πόδι στο γκάζι και προηγήθηκαν με 20-10, νωρίς στην πρώτη περίοδο. Μέσα από την καλή τους άμυνα ανάγκασαν το Πόρτλαντ να τελειώσει με 8/25 σουτ (0/10 τρ.), και 19 πόντους την περίοδο, την ώρα που οι ίδιοι πέτυχαν 27. Στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Μίλερ (19π ημίχρονο), οι γηπεδούχοι πήραν αέρα +14 πόντων (31-17) για πρώτη φορά στο ματς. Οι Μπλέιζερς έβγαλαν αντίδραση και με τον Χολιντέι να έχει 12 πόντους, μείωσαν στο -5 (42-37) με επιμέρους σκορ 20-10, και έκλεισαν το ημίχρονο στο -8 (51-43).

Στην αρχή της τρίτης περιόδου, οι Χόρνετς συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και ανέβασαν εκ νέου την διαφορά στο + 14 (69-55). Οι φιλοξενούμενοι όμως έβγαλαν νέα αντίδραση και με οδηγούς τους Γκραντ και Χόλιντει, μείωσαν σε 74-67 με νέο επιμέρους σκορ 12-5, όπως και στο τέλος του ημιχρόνου. Στο τέταρτο δωδεκάλεπτο με μια αντεπίθεση διαρκείας, η Σάρλοτ «εξαφανίστηκε» στο +17 (101-84), «σφραγίζοντας» ουσιαστικά την νίκη.

Κορυφαίος των γηπεδούχων ήταν ο Μπράντον Μίλερ που σημείωσε 25 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ για τους Μπλέιζερς ξεχώρισε ο Τζρου Χόλιντει 25 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Tα δωδεκάλεπτα: 27-19, 51-43, 74-67, 109-93

Τα στατιστικά του αγώνα.