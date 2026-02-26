Μετά από πέντε διαδοχικές ήττες η Χάποελ Τελ Αβίβ επέστρεψε στις νίκες, καθώς επικράτησε της Αρμάνι Μιλάνο με 92-86 χάρη στο εξαιρετικό ματς του Ελάιζα Μπράιαντ (25π.).

Τη χαρά της νίκης σε ματς της Euroleague γεύτηκε η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη για πρώτη φορά μετά τις 20 Ιανουαρίου, παίρνοντας βαθιά βαθμολογική, αλλά κυρίως ψυχολογική ανάσα, καθώς είχε βυθιστεί σε αγωνιστική κρίση. Με πείσμα και ενέργεια η Χάποελ πήρε αυτό που ήθελε και έτσι βελτίωσε το ρεκόρ της στο 17-11, πλησιάζοντας ξανά την πρώτη τετράδα. Από την άλλη, η Αρμάνι υποχώρησε στο 14-15, χάνοντας την ευκαιρία να κάνει ακόμα ένα βήμα προς την πρώτη δεκάδα.

Ο Μπράιαντ πέρα από τους 25 πόντους (6/8 διπ., 3/6 τρ., 4/5 β.) είχε ακόμα 8 ασίστ, 5 ριμπάουντ και έβαλε υποψηφιότητα για MVP της 29ης αγωνιστικής. Καλή εμφάνιση και από τον Βασίλιε Μίτσιτς με 18 πόντους και 9 ριμπάουντ, ο Ντάνιελ Οτούρου πρόσθεσε 16 πόντους. Για την Αρμάνι ξεχώρισε ο Ζακ ΛεΝτέι με 22 πόντους (4/7 τρ.) και ο Τζος Νίμπο ακολούθησε με 18 πόντους.

Στην επόμενη αγωνιστική (30η) η Χάποελ παίζει στην έδρα της Μακάμπι Τελ Αβίβ (5/3, 19:45), ενώ δύο μέρες νωρίτερα θα δώσει και το αναβληθέν εντός έδρας παιχνίδι με την Παρί (3/3, 19:00). Αντίστοιχα, η Αρμάνι Μιλάνο θα υποδεχθεί την Μπαρτσελόνα (5/3, 21:30).

Ως το +15 η Χάποελ, επέστρεψε η Αρμάνι

Παρά το νωθρό της ξεκίνημα (5-9) η Χάποελ αντέδρασε άμεσα και με τους Μίτσιτς και Οτούρου να ανεβάζουν στροφές πήρε το προβάδισμα με 18-13. Ο Μπράιαντ έγραψε το 24-13, με την πρώτη περίοδο να ολοκληρώνεται στο 29-19.

Οι γηπεδούχοι βρίσκοντας διαφορετικούς πρωταγωνιστές και με τους Τζόουνς - Μπλέικνι να συνεισφέρουν ξέφυγαν με 39-24, όμως ο ΛεΝτέι φώναζε παρών και με διαδοχικούς πόντους μάζεψε τη διαφορά για την Αρμάνι. Ακολούθησαν δύο κολλητα τρίποντα από Μπρουκς και Σιλντς για το 41-37 και ο δεύτερος με ακόμα ένα τρίποντο διαμόρφωσε το 49-47 του ημιχρόνου.

«Καθάρισε» ο Μπράιαντ στο τέλος

Με τον ΛεΝτέι να φτάνει τους 19 προσωπικούς πόντους οι φιλοξενούμενοι πέρασαν μπροστά (51-54), αλλά εκεί ξύπνησε η περιφερειακή γραμμή της Χάποελ, ανατρέποντας το σκηνικό για το 64-58. Μπλέικνι και Οντιάσε έκαναν και το 71-61, προτού ο Γκούντουριτς μειώσει στο 71-64 του τρίτου δεκαλέπτου.

Η Χάποελ έμοιαζε αποφασισμένη να καθαρίσει το παιχνίδι και με οδηγό τον Μπράιαντ πήγε ξανά στο +10 (79-69) και παρά τον... σφυγμό του Μπολμάρο (81-74), ο Αμερικανός γκαρντ με δύο τρίποντα φρόντιζε να βάζει ξανά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα με το 88-77 στο 38'. Σιλντς, Μπρουκς και Μπολμάρο δεν βρήκαν στόχο και ο Μπλέικνι στο transition έγραψε με κάρφωμα το καθοριστικό 90-79 στο 1'24'' πριν το φινάλε, σκορ που ήταν μη αναστρέψιμο.

Τα δεκάλεπτα: 29-19, 49-47, 73-64, 92-86

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.