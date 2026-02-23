«Ο Πάρκερ συμφώνησε με την Μπανταλόνα και περιμένει την... Παρτίζαν»

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα ο Τζαμπάρι Πάρκερ τα έχει βρει σε όλα με την Μπανταλόνα και το μόνο που απομένει πλέον είναι να δώσει το οριστικο ΟΚ η Παρτίζαν για να οκοκληρωθεί η μεταγραφή.

Εδώ και καιρό ο Τζαμπάρι Πάρκερ αποτελεί ξένο σώμα από την Παρτίζαν, με τον Χοάν Πεναρόγια να μην τον υπολογίζει και τον Αμερικανό να ψάχνει τρόπο να αποχωρήσει από την ομάδα του Βελιγραδίου.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το ισπανικό πρακτορείο EFE, ο Πάρκερ τα έχει βρει σε όλα με την Μπανταλόνα περιμένει την απάντηση της Παρτίζαν για να ολοκληρωθεί η παραχώρηση του Αμερικανού πάουερ φόργουορντ.

Την πληροφορία επιβεβαίωσαν πηγές της Μπανταλόνα, αναφέροντας πως έχει επέλθει συμφωνία μεταξύ του συλλόγου και του Πάρκερ και απομένει μόνο η επικύρωση της παραχώρησής του από την Παρτίζαν έως το τέλος της φετινής σεζόν.

Την τρέχουσα σεζόν ο Πάρκερ μετράει 7.7 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 0.7 ασίστ σε 15 συμμετοχές στη EuroLeague σε 19' ανά αγώνα.