Χωρίς Φόρμαν και με αμφίβολο τον Ντέιβις ο Ηρακλής στο Final 8

Χωρίς τον Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν και με τον Τζάστιν Έντλερ-Ντέιβις να κουβαλάει τραυματισμό και να θεωρείται αμφίβολος, ο Ηρακλής ετοιμάζεται να ταξιδέψει με προορισμό το Ηράκλειο για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Γηραιός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει της αυριανής (18/2, 17:00) αναμέτρησης κόντρα στη Μύκονο Betsson για τον τρίτο προημιτελικό της διοργάνωσης, με 1+1 προβλήματα.

Η απόφαση του Ζόραν Λούκιτς να αφήσει εκτός αποστολής τον Φόρμαν, χωρίς να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από το «κυανόλευκο» ρόστερ.

Στα τελευταία παιχνίδια, είναι ξεκάθαρο πως δεν υπολογίζεται στα πλάνα του Σέρβου προπονητή, με τον αποκλεισμό από το Final 8 να αποτελεί την αρχή ώστε οι δύο πλευρές να προχωρήσουν στην λύση της συνεργασίας τους.

Από την άλλη, ο Ντέιβις αποκόμισε τραυματισμό στον δικέφαλο από την αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό, με την συμμετοχή του να θεωρείται αμφίβολη.

Αναλυτικά η ενημέρωση της «κυανόλευκης» ΚΑΕ:

«Ο Ηρακλής ετοιμάζεται να αναχωρήσει σήμερα (17/02) για το Ηράκλειο της Κρήτης, όπου θα πάρει μέρος στο Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 17 έως τις 21 Φεβρουαρίου στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Αλικαρνασσού.

Την αποστολή δεν θα ακολουθήσει ο Justin Wright-Foreman και τη θέση του στην εξάδα των ξένων θα πάρει ο Zaccheus Darko-Kelly. Αμφίβολη είναι η συμμετοχή στη διοργάνωση του Justin Edler-Davis, ο οποίος τραυματίστηκε στο δικέφαλο στην αναμέτρηση του περασμένου Σαββάτου με τον Ολυμπιακό.

Η ομάδα του Zoran Lukic θα αντιμετωπίσει αύριο (18/02, 17:00) τη Μύκονο Betsson στον τρίτο προημιτελικό της διοργάνωσης κι εφόσον προκριθεί θα βρει στο δρόμο της τον νικητή του παιχνιδιού Παναθηναϊκός AKTOR-ΠΑΟΚ, στον δεύτερο ημιτελικό, που είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου.

Οι “κυανόλευκοι” προπονήθηκαν σήμερα στο Ιβανώφειο και θα ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους αύριο το πρωί στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Αλικαρνασσού.

Την αποστολή του Ηρακλή απαρτίζουν οι εξής καλαθοσφαιριστές: D.J. Funderburk, Josiah Strong, Zaccheus Darko-Kelly, Chris Smith, Νίκος Τσιακμάς, Δημήτρης Μωραΐτης, Lance Ware, Κώστας Καμπουρίδης, Βασίλης Χρηστίδης, Τζον Σίλας, Justin Edler-Davis, Μάριος Γιαννίκος και Αλέξανδρος Κομνιανίδης».