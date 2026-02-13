Η Χάποελ πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, με την Ζαλγκίρις να την... καταπίνει στο Κάουνας (93-82). Έκτη σερί ήττα για την ομάδα του Ιτούδη, κυρίαρχη εμφάνιση του Μόουζες Ράιτ (25π. 8/10δ.)

Η Χάποελ πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο και πλέον η κρίση εντός του συλλόγου έχει φτάσει σε υψηλά επίπεδα. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη ήταν αγνώριστη - κυρίως στο 4ο δεκάλεπτο - με την Ζαλγκίρις να την «καταπίνει» στο Κάουνας με 93-82.

Πλέον η ομάδα του Κάουνας με τη νίκη ανέβηκε στο 16-12 και πανηγύρισε μια νίκη-εξάδας, την ώρα που η Χάποελ γνώρισε την 6η σερί ήττα της σε όλες τις διοργανώσεις πέφτοντας στο 16-11.

Ο Μόουζες Ράιτ κυριάρχησε στο ζωγραφιστό, με τον Αμερικανό να μετρά 25 πόντους με 6 ριμπάουντ, την ώρα που ο Φρανσίσκο συμπλήρωσε 15 πόντους με 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Πληθωρική εμφάνιση των Μάοντο Λο (13π. 7ασ.) και Ουίλιαμς - Γκος (10π. 6ασ. 4κλ.).

Από την άλλη πλευρά ο Οτούρου με 22 πόντους έδωσε λύσεις μέσα από την ρακέτα, με τον Ελάιζα Μπράιαντ να συμπλρηρώνει 17 πόντους, με 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Πολύ καλή παρουσία και από τον Μότλεϊ με 13 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Ήλεγξε τον ρυθμό και πήρε προβάδισμα με Μόουζες Ράιτ η Ζαλγκίρις

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε το παιχνίδι η Ζαλγκίρις, με την ομάδα του Κάουνας να παίρνει με το καλημέρα (5-0, 8-3 στο 2’) και τον Μόουζες Ράιτ να κυριαρχεί στο ζωγραφιστό (7π.). Η Λιθουανική ομάδα ήλεγχε τον ρυθμό της αναμέτρησης (+5, 13-8 στο 4’), με τον Οτούρου από πλευράς Χάποελ να δίνει λύσεις μέσα από την ρακέτα (8π.) για να μειώσει στον πόντο (13-12 στο 5’). Ο Φρανσίσκο βρήκε τους πρώτους του πόντους (17-12), με τον Ράιτ να γίνεται διψήφιος (10π. 20-16 στο 8’) και τους γηπεδούχους να κλείνουν το πρώτο δεκάλεπτο στο +4 (24-20).

Έβγαλε αντίδραση με Μπράιαντ η Χάποελ, διατήρησε το προβάδισμα η Ζαλγκίρις

Με πέντε συνεχόμενους πόντους του Μπραζντέικις μπήκε η Ζαλγκίρις στο δεύτερο δεκάλεπτο για να στείλει την διαφορά στο +9 (29-20) για πρώτη φορά στην αναμέτρηση, με τον Μότλεϊ να απαντά με επτά σερί πόντους (32-28 στο 13’). Η Χάποελ είχε ανεβάσει την πίεση της στην άμυνα, με τον Μπράιαντ να δίνει σκορ από την περιφέρεια για το 32-34 στο 15’ σε ένα παιχνίδι μία σου και μία μου. Ο Ουίλιαμς-Γκος μοίραζε εξαιρετικά την μπάλα (ήδη 6 ασίστ) με την Ζαλγκίρις να κλείνει το πρώτο μέρος στο +1 (44-43) και την Ισραηλινή ομάδα να έχει ισορροπήσει το παιχνίδι σε σχέση με το ξεκίνημα.

Πήρε τα ηνία η Χάποελ, είχε την απάντηση με Λο η Ζαλγκίρις

Mε τρίποντο του Μίσιτς μπήκε η Χάποελ στο δεύτερο μέρος, με την Ισραηλινή ομάδα να τρέχει ένα επιμέρους 2-9 για να πάρει αέρα 4π. (46-50 στο 22’). Οι παίκτες του Δημήτρη Ιτούδη με όπλο την άμυνα τους είχαν κρατήσει χαμηλά την Ζαλγκίρις στο τρίτο δεκάλεπτο (4π. σε 6’), διατηρώντας παράλληλα την υπέρ τους διαφορά (+5, 49-54 στο 25’). Μπραζντέικις και Φρανσίσκο μείωσαν σε 53-54, με τον Λο να δίνει και πάλι τα σκορ στην λιθουανική ομάδα (55-54 στο 27’). Ο Σλίβα με τους πρώτους του πόντους διαμόρφωσε το +4 για τους γηπεδούχους (60-56 στο 28’), με τον Οτούρου να κυριαρχεί στην ρακέτα (18π.) για το 60-60. Το φινάλε της τρίτης περιόδου βρήκε την Ζαλγκίρις στο +1 (63-62) σε ένα αμφίρροπο δεκάλεπτο.

Αγνώριστη η Χάποελ την «κατάπιε» η Ζαλγκίρις του φοβερού Ράιτ

O Mπλέκνεϊ έβαλε μπροστα την Χάποελ στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου, με την Ζαλγκίρις να απαντά με με 5-0 σερί για να πάρει προβάδισμα 4π. (68-64 στο 32'). Μόουζες Ράιτ και Μάοντο Λο έδιναν λύσεις και σκορ απέναντι στην άμυνα της ισραηλινής ομάδας (+7, 73-66 στο 33'), με την ομάδα του Κάουνας να ελέγχει απόλυτα τον ρυθμό. Ο Φρανσίσκο για πρώτη φορά στην αναμέτρηση έδωσε διψήφια τιμή στο προβάδισμα της ομάδας του (+10, 78-68 στο 34'), με τον Ράιτ να κυριαρχεί στο ζωγραφιστό για το +12 (85-73 στο 36'). Η ομάδα του Μασιούλις είχε βάλει σημαντικές βάσεις για μια νίκη-play off διατηρώντας το προβάδισμα της σε επίπεδα ασφαλείας (+11, 87-76 στο 38'). Η Ζαλγκίρις πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη - εξάδας (93-82), με την Χαποελ να γνωρίζει την έκτη σερί ήττα της πηγαίνοντας από το κακό στο χειρότερο.

Τα δεκάλεπτα: 24-20, 44-43, 63-62, 93-82.

