Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος στη μεγαλύτερη διάρκεια, ο Αστέρας έφτασε το ματς στο όριο, όμως εκεί ένα απίθανο σφύριγμα κι ένα απίθανο τρίποντο του Βεζένκοφ έκριναν τον νικητή (92-86).

Δεύτερη συνεχόμενη νίκη και σταθερά εντός τετράδας ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν ανώτεροι στην μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, σούταραν με καλά ποσοστά από τα 6.75μ. (14/35τρ.) και έφτασαν σε μια πολύτιμη νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα με 92-86.

Οι Πειραιώτες με το αποτέλεσμα ανέβηκαν στο 18-9 και πλέον παραμένουν πίσω μόνο από την Φενέρ, την ώρα που η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς έπεσε στο 16-12 χάνοντας σημαντικό έδαφος στην μάχη για το πλεονέκτημα έδρας.

Ένα απίθανο σφύριγμα των διαιτητών, δίνοντας την μπάλα στον Ολυμπιακό σε φάση που έχει ξεκάθαρα βγάζει ο Βεζένκοφ ένα λεπτό πριν το τέλος και ένα ασύλληπτο τρίποντο του Βούλγαρου φόργουορντ από το... σπίτι του χάρισαν τη νίκη στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα που πήρε σκορ από όλους τους παίκτες του χρησιμοποίησε.

Ο Βεζένκοφ συνεχίζει σταθερά σε ΜVP mode με 23 πόντους και 8 ριμπάουντ, με τον Ντόρσεϊ να συμπληρώνει 17 πόντους με 4/9τρ. Έδωσε σκορ από τον πάγκο ο Φουρνιέ (18π. 4/10τρ.), ρεσιτάλ δημιουργίας και αλτρουισμού από τον Τόμας Ουόκαπ με 10 ασίστ (5π. 3ρ.).

Από την άλλη πλευρά ο Τζόρνταν Νουόρα έκανε ζημιά στον Ολυμπιακό με 21 πόντους και 6 ριμπάουντ, με τον Μπάτλερ να προσθέτει 15 πόντους με 3 ριμπάουντ. Πληθωρική εμφάνιση του ΜακΙντάιρ με 11 πόντους και 8 ασίστ.

Άργησε να βρει ρυθμό ο Ολυμπιακός, του έδωσε ενέργεια ο Ουόρντ

Με την κλασική του πεντάδα ξεκίνησε ο Ολυμπιακός το παιχνίδι, με τον Μοτεγιούνας να ανοίγει το σκορ και τον Ερυθρό να μπαίνει καλύτερα στο παρκέ (2-8 στο 3’). Ο Μιλουτίνοφ βρήκε τους πρώτους του πόντους με γκολ-φάουλ, με τους «ερυθρόλευκους» να μην έχουν το εύκολο σκορ (4-8 στο 4’). Ουόκαπ και Ουόρντ έβαλαν μπροστά την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα (10-8 στο 5’), με την σερβική ομάδα να παίρνει ξανά τα ηνία του σκορ με το δεύτερο τρίποντο του Κάλινιτς (+4, 12-16 στο 6’). Ο Ουόρντ έδινε ενέργεια στους Πειραιώτες στο ανοιχτό γήπεδο, ο Ντόρσεϊ πήρε το όπλο του από τα 6.75μ. (19-16 στο 8’), με τον Βεζένκοφ γράφει το 21-16 στο 9’ σε ένα γρήγορο 9-0 του Ολυμπιακού. Το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου βρήκε τους «ερυθρόλευκους» στο +4 (24-20) με τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να βρίσκει ρυθμό μετά το νωθρό ξεκίνημα.

Πυροβολούσε από τα 6.75μ. με τον Φουρνιέ ο Ολυμπιακός, έμεινε κοντά με ΜακΙντάιρ ο Ερυθρός

Με δυο συνεχόμενα τρίποντα του Φουρνιέ μπήκε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο δεκάλεπτο, εκτοξεύοντας για πρώτη φορά την διαφορά σε διψήφια επίπεδα (30-20). Ο ΜακΚίσικ ήρθε από τον πάγκο να δώσει σκορ, με τους «ερυθρόλευκους» να σουτάρουν με πολύ καλά ποσοστά από τα 6.75μ. (7/13τρ. +12, 38-26 στο 14’). Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είχαν επιβάλει τον ρυθμό τους, διατηρώντας το προβάδισμα τους σε ασφαλή επίπεδα (+14, 44-30 στο 17’). Ο Φουρνιέ πυροβολούσε από μακριά (4/7τρ. 47-35 στο 18’), με τον Ερυθρό να μειώνει στο -6 (49-43 στο 19’) και τον ΜακΙντάιρ να διαμορφώνει το 49-45 στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.

Σταθερά το προβάδισμα για τον Ολυμπιακό, έβγαλε αντίδραση με Μπολομπόι ο Ερυθρός

Με καλάθι του Μοτεγιούνας μπήκε ο Ερυθρός στο δεύτερο μέρος (49-47), με τον Ολυμπιακό να απαντά με 5-0 σερί για το +7 (54-47 στο 22’). Ο Ντόρσεϊ βρήκε ρυθμό από τα 6.75μ. (4/6τρ.) για το 58-51 στο 23’, με τους «ερυθρόλευκους» να πυροβολούν από μακριά (12/24τρ.) για το +8 (66-58 στο 25’). Η σερβική ομάδα εκμεταλλευόταν τη νωθρή άμυνα των Πειραιωτών βρίσκοντας εύκολους πόντους στην επίθεση, ωστόσο ο Ολυμπιακός ήλεγχε απόλυτα τον ρυθμό (+10, 70-60 στο 27’). Οι παίκτες του Ομπράντοβιτς έβγαλαν αντίδραση, με τον Μπολομπόι να μειώνει στο -4 (72-68) στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου, μένοντας ζωντανοί στην διεκδίκηση της αναμέτρησης, την ώρα που ο Ολυμπιακός έχασε την συγκέντρωση του στο φινάλε της περιόδου.

Βεζένκοφ και ένα... τρελό σφύριγμα μίλησαν στο τέλος, δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τον Ολυμπιακό

Με τρίποντο του Νιλικίνα μπήκε ο Ολυμπιακός στο τέταρτο δεκάλεπτο (75-68), με τους «ερυθρόλευκους» να διατηρούν μια σταθερή υπέρ τους διαφορά (+7, 77-70 στο 32'). Σε σχέση με τα υπόλοιπα δεκάλεπτα ο ρυθμός είχε πέσει αισθητά, με τον Βεζένκοφ να προσφέρει μια από τις καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης για το 79-70 στο 33'. Ο Φουρνιλε αστόχησε σε διαδοχικά σουτ, με την σερβική ομάδα να παραμένει κοντά στο σκορ (81-76 στο 35'), την στιγμή που οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είχαν χάσει το εύκολο σκορ. Ο Φουρνιέ έγραψε το 83-77 στο 36' με τον Ερυθρό να αστοχεί σε διαδοχικά σουτ. Ο ΜακΙντάιρ μείωσε σε 85-80 στο 37' με τον Φουρνιέ να παίρνει κακές επιλογές σε κρίσιμες επιθέσεις. Ο Μπάτλερ με 1/2β. διαμόρφωσε το 85-81, με τον Βεζένκοφ να σκοράρει τρίποντο από το... σπίτι του για το 88-81 στο 39'. Ο Βούλγαρος φόργουορντ έγειρε την πλάστιγγα της νίκης προς τους «ερυθρόλευκους» με τον Τζόουνς να γράφει το 90-81 ένα λεπτό πριν το τέλος. Ο Ολυμπιακός έφτασε τελικά στη νίκη με 92-86, πετυχαίνοντας την 2η συνεχόμενη νίκη του.

Τα δεκάλεπτα: 24-20, 49-45, 72-68, 92-86.

