Ντος Σάντος: «Να κάνουμε το παιχνίδι μας στο ΣΕΦ»

Ο Γιάγκο ντος Σάντος προλόγισε την αναμέτρηση του Ερυθρού Αστέρα με τον Ολυμπιακό (12/2, 21:15), ενώ αναφέρθηκε και στον ρόλο που έχει πλέον στους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου.

Συγκεκριμένα, μιλώντας για το ματς στο ΣΕΦ ο Βραζιλιάνος πλέι μέικερ ανέφερε: «Το βασικό είναι να παίξουμε το παιχνίδι μας και να ελέγξουμε τον ρυθμό. Ξέρουμε ότι είναι πολύ καλοί όταν μας αντιμετωπίζουν στην έδρα τους, ξέρουμε πώς είναι οι φίλαθλοι όταν πρόκειται για αγώνες στην Ελλάδα. Γι’ αυτό πρέπει να παίξουμε με αυτόν τον τρόπο και τότε θα έχουμε πιθανότητες επιτυχίας», ενώ στη συνέχεια είπε για τον δικό του ρόλο υπό τις οδηγίες του Σάσα Ομπράντοβιτς:

«Αυτό που συνέβη με πόνεσε πολύ. Ωστόσο, μέρα με τη μέρα προσπαθώ να το απολαμβάνω, να αλλάξω κάτι στο μυαλό μου ή στον εαυτό μου και να συνεχίσω να παίζω μπάσκετ όπως έπαιζα. Θέλω να συγκεντρωθώ σε άλλα πράγματα, να το χαρώ, γιατί εδώ έχω τα πάντα και πολλά να βελτιώσω. Αυτό που συνέβη είναι κάτι που έχει συμβεί και σε άλλους παίκτες, όχι μόνο σε μένα, και εκείνοι αντέδρασαν και συνέχισαν να παίζουν. Προσπαθώ να κάνω το ίδιο».