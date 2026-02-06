Το πανόραμα της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Βίρτους Μπολόνια

Με αυτή τη νίκη οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πλέον ρεκόρ 17-9 και βρίσκονται στην δεύτερη θέση της κατάταξης, πηγαίνοντας ολοταχώς για το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.
Ο Παναθηναϊκός αντίθετα μετά την ήττα του από την Παρτιζάν στο Βελιγράδι, έχει ρεκόρ 16-11 και βρίσκεται στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 27ης αγωνιστικής:
Πέμπτη 5/2
Dubai Basketball-Ρεάλ Μαδρίτης 93-85
Χάποελ Τελ Αβίβ-Βαλένθια 99-104
Παρτίζαν-Παναθηναϊκός 78-62
Μπάγερν Μονάχου-Μονακό 91-82
Παρί-Φενέρμπαχτσε 90-92
Παρασκευή 6/2
Αναντολού Εφές-Ζάλγκιρις Κάουνας 92-82
Βιλερμπάν-Αρμάνι Μιλάνο 76-77
Ερυθρός Αστέρας-Μακάμπι Τελ Αβίβ 82-83
Ολυμπιακός-Βίρτους 109-77
Μπασκόνια-Μπαρτσελόνα 92-97
H κατάταξη
- * Φενέρμπαχτσε 19-7
- * Ολυμπιακός 17-9
- Βαλένθια 17-10
- Μπαρτσελόνα 17-10
- * Χάποελ Τελ Αβίβ 16-10
- Ρεάλ Μαδρίτης 16-11
- Ερυθρός Αστέρας 16-11
- Παναθηναϊκός 16-11
- Ζάλγκιρις 15-12
- Μονακό 15-12
- Αρμάνι Μιλάνο 14-13
- Dubai Basketball 13-14
- Βίρτους Μπολόνια 12-15
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 12-15
- Μπάγερν Μονάχου 12-15
- Μπασκόνια 9-18
- Παρτίζαν 9-18
- * Παρί 8-18
- Αναντολού Εφές 8-19
- Βιλερμπάν 7-20
*Εκκρεμούν τα Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3) και Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)
Επόμενη αγωνιστική (28η)
Πέμπτη 12/2
19:30 Αναντολού Εφές-Βίρτους Μπολόνια
21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μπάγερν Μονάχου
21:15 Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας
21:30 Μπαρτσελόνα-Παρί
21:30 Βαλένθια-Βιλερμπάν
Παρασκευή 13/2
20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Χάποελ Τελ Αβίβ
20:30 Μονακό-Μπασκόνια
21:15 Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε
21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Dubai Basketball
21:30 Παρτίζαν-Ρεάλ Μαδρίτης