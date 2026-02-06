Το πανόραμα της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Βίρτους Μπολόνια

Ολοκληρώθηκε η 27η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, με τον Ολυμπιακό να πανηγυρίζει άνετη νίκη στο ΣΕΦ απέναντι στην Βίρτους Μπολόνια.

Με αυτή τη νίκη οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πλέον ρεκόρ 17-9 και βρίσκονται στην δεύτερη θέση της κατάταξης, πηγαίνοντας ολοταχώς για το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Ο Παναθηναϊκός αντίθετα μετά την ήττα του από την Παρτιζάν στο Βελιγράδι, έχει ρεκόρ 16-11 και βρίσκεται στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 27ης αγωνιστικής:

Πέμπτη 5/2

Dubai Basketball-Ρεάλ Μαδρίτης 93-85
Χάποελ Τελ Αβίβ-Βαλένθια 99-104
Παρτίζαν-Παναθηναϊκός 78-62
Μπάγερν Μονάχου-Μονακό 91-82
Παρί-Φενέρμπαχτσε 90-92

Παρασκευή 6/2

Αναντολού Εφές-Ζάλγκιρις Κάουνας 92-82
Βιλερμπάν-Αρμάνι Μιλάνο 76-77
Ερυθρός Αστέρας-Μακάμπι Τελ Αβίβ 82-83
Ολυμπιακός-Βίρτους 109-77
Μπασκόνια-Μπαρτσελόνα 92-97

H κατάταξη

  1. * Φενέρμπαχτσε 19-7
  2. * Ολυμπιακός 17-9
  3. Βαλένθια 17-10
  4. Μπαρτσελόνα 17-10
  5. * Χάποελ Τελ Αβίβ 16-10
  6. Ρεάλ Μαδρίτης 16-11
  7. Ερυθρός Αστέρας 16-11
  8. Παναθηναϊκός 16-11
  9. Ζάλγκιρις 15-12
  10. Μονακό 15-12
  11. Αρμάνι Μιλάνο 14-13
  12. Dubai Basketball 13-14
  13. Βίρτους Μπολόνια 12-15
  14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 12-15
  15. Μπάγερν Μονάχου 12-15
  16. Μπασκόνια 9-18
  17. Παρτίζαν 9-18
  18. * Παρί 8-18
  19. Αναντολού Εφές 8-19
  20. Βιλερμπάν 7-20

*Εκκρεμούν τα Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3) και Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)

Επόμενη αγωνιστική (28η)

Πέμπτη 12/2

19:30 Αναντολού Εφές-Βίρτους Μπολόνια
21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μπάγερν Μονάχου
21:15 Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας
21:30 Μπαρτσελόνα-Παρί
21:30 Βαλένθια-Βιλερμπάν

Παρασκευή 13/2

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Χάποελ Τελ Αβίβ
20:30 Μονακό-Μπασκόνια
21:15 Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε
21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Dubai Basketball
21:30 Παρτίζαν-Ρεάλ Μαδρίτης

