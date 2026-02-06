Το πανόραμα της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Βίρτους Μπολόνια

Ολοκληρώθηκε η 27η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, με τον Ολυμπιακό να πανηγυρίζει άνετη νίκη στο ΣΕΦ απέναντι στην Βίρτους Μπολόνια.

Με αυτή τη νίκη οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πλέον ρεκόρ 17-9 και βρίσκονται στην δεύτερη θέση της κατάταξης, πηγαίνοντας ολοταχώς για το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Ο Παναθηναϊκός αντίθετα μετά την ήττα του από την Παρτιζάν στο Βελιγράδι, έχει ρεκόρ 16-11 και βρίσκεται στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 27ης αγωνιστικής:

Πέμπτη 5/2

Dubai Basketball-Ρεάλ Μαδρίτης 93-85

Χάποελ Τελ Αβίβ-Βαλένθια 99-104

Παρτίζαν-Παναθηναϊκός 78-62

Μπάγερν Μονάχου-Μονακό 91-82

Παρί-Φενέρμπαχτσε 90-92

Παρασκευή 6/2

Αναντολού Εφές-Ζάλγκιρις Κάουνας 92-82

Βιλερμπάν-Αρμάνι Μιλάνο 76-77

Ερυθρός Αστέρας-Μακάμπι Τελ Αβίβ 82-83

Ολυμπιακός-Βίρτους 109-77

Μπασκόνια-Μπαρτσελόνα 92-97

H κατάταξη

* Φενέρμπαχτσε 19-7 * Ολυμπιακός 17-9 Βαλένθια 17-10 Μπαρτσελόνα 17-10 * Χάποελ Τελ Αβίβ 16-10 Ρεάλ Μαδρίτης 16-11 Ερυθρός Αστέρας 16-11 Παναθηναϊκός 16-11 Ζάλγκιρις 15-12 Μονακό 15-12 Αρμάνι Μιλάνο 14-13 Dubai Basketball 13-14 Βίρτους Μπολόνια 12-15 Μακάμπι Τελ Αβίβ 12-15 Μπάγερν Μονάχου 12-15 Μπασκόνια 9-18 Παρτίζαν 9-18 * Παρί 8-18 Αναντολού Εφές 8-19 Βιλερμπάν 7-20

*Εκκρεμούν τα Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3) και Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)

Επόμενη αγωνιστική (28η)

Πέμπτη 12/2

19:30 Αναντολού Εφές-Βίρτους Μπολόνια

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μπάγερν Μονάχου

21:15 Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας

21:30 Μπαρτσελόνα-Παρί

21:30 Βαλένθια-Βιλερμπάν

Παρασκευή 13/2

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Χάποελ Τελ Αβίβ

20:30 Μονακό-Μπασκόνια

21:15 Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Dubai Basketball

21:30 Παρτίζαν-Ρεάλ Μαδρίτης