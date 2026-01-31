Μπαρτζώκας: «Ήμασταν πιο σοβαροί στο δεύτερο ημίχρονο - Ο Τζόσεφ ξέρει πολύ καλά το παιχνίδι μας»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του μετά την άνετη νίκη επί του Περιστερίου τόνισε πως οι παίκτες του παρουσιάστηκαν σοβαροί στο δεύτερο μέρος, ενώ σημείωσε πως ο Κόρι Τζόσεφ ξέρει πολύ καλά το παιχνίδι της ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ήμασταν πιο σοβαροί στο δεύτερο ημίχρονο σε σχέση με το πρώτο. Με το Περιστέρι είναι δύσκολο να παίξεις στον ίδιο ρυθμό μέχρι τέλους. Πάντως, πιστοποίησε και την καλή δουλειά που γίνεται, είναι καλή ομάδα. Πιστοποίησε και την άνοδο του ελληνικού πρωταθλήματος, όλες οι ομάδες έχουν πλάνο, παίζουν σκληρά, παίζουν με ταχύτητες. Όλες οι ομάδες έχουν καλούς ξένους, οι Έλληνες παίρνουν μεγαλύτερο ρόλο. Πρέπει να καταλάβουν οι παίκτες μας ότι τέτοια ματς μπορεί να κρίνονται με τέτοιου είδους διαφορές, αλλά χρειάζεται να καταβάλεις προσπάθεια, που είναι πολύ σημαντικό»

Για το αν η ομάδα του βρίσκεται σε φόρμα: «Όταν κερδίζεις παιχνίδια, όλοι νιώθεις μεγαλύτερο αυτοπεποίθηση, εμπιστοσύνη στο πλάνο και αυτό είναι λογικό σε όλες τις ομάδες του κόσμου. Αλλά αυτά ανατρέπονται από την μία μέρα στην άλλη. Κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο στην Ευρωλίγκα. Έχουμε διπλή αγωνιστική. Φεύγουμε τώρα να πάμε στο Ντουμπάι. Παίζουμε με την Μπολόνια, κέρδισε τη Μονακό εκτός, είναι καλές ομάδες όλες. Δεν υπάρχει κανένα παιχνίδι που καμία ομάδα δίνει. Οι τελευταίες 13-14 αγωνιστικές σε Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα θα είναι κρίσιμες για εμάς»

Για τον Τζόσεφ: «Ο Τζόσεφ ξέρει πολύ καλά το παιχνίδι. Παίζει απλά, που είναι σημαντικό για το δικό μας point guard. Ψάχνει να βρει τον ανοιχτό παίκτη. Δεν είναι εγωιστής, είναι καλός αμυντικός στην μπάλα. Παίζει με μεγαλύτερη ταχύτητα από ότι δείχνει το σώμα του. Όταν γυρίσει και ο Μόρις και με τον Νιλικίνα, σε αυτή τη θέση θα έχουμε πολλές λύσεις».