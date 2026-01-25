Λύγισαν και τα τσιμέντα στο Σικάγο: Το Νο1 του Ντέρικ Ρόουζ στην οροφή του United Center (vids)

Με μια άκρως συγκινητική τελετή, οι Μπουλς απέσυραν την φανέλα του Ντέρικ Ρόουζ τιμώντας με τον καλύτερο τρόπο, έναν παίκτη γέννημα θρέμμα του Σικάγο.

Αμέσως μετά την λήξη της αναμέτρησης με τους Μπόστον Σέλτικς, που βρήκε νικητές τους «Ταύρους» με 114-111, ξεκίνησε η τελετή για την απόσυρση της φανέλας με το Νο1.

Παρόντες ήταν όλοι οι συμπαίκτες του Ντέρικ Ρόουζ στους Μπουλς, όπως ο Γιοακίμ Νόα, ο Ταζ Γκίμπσον, ο Λουόλ Ντένγκ, αλλά και ο coach Tομ Τίμποντο που τίμησαν με την παρουσία τους το «παιδί» του Σικάγο.

Φυσικά, το United Center ήταν κατάμεστο και άπαντες δάκρυσαν όταν ο Ντέρικ Ρόουζ πήρε το μικρόφωνο και μίλησε για τις δυσκολίες του να μεγαλώνει σε μια ιδιαίτερη γειτονιά του Σικάγο, τους αγώνες που έδωσε η μητέρα του, αλλά και την επίδραση που είχε ο μεγαλύτερος αδερφός του.

Ο Ντέρικ Ρόουζ συνέχισε να προκαλεί ρίγη συγκίνησης, όταν αναφέρθηκε στην σύζυγό του και έκανε ξεχωριστή αναφορά για κάθε ένα από τα τρία παιδιά του, με την συγκίνησή και την περηφάνεια να είναι εμφανή στα λεγόμενά του.

Μόλις ο Ρόουζ ολοκλήρωσε την ομιλία του, έγιναν τα αποκαλυπτήρια της φανέλας με το Νο1 που πήρε θέση δίπλα στους θρύλους των Σικάγο Μπουλς, Τζέρι Σλόαν, Mπομπ Λαβ, Σκότι Πίπεν και φυσικά του GOAT, Μάικλ Τζόρνταν.

The moment Derrick Rose's banner was officially retired. — Chicago Bulls (@chicagobulls) January 25, 2026

Derrick Rose with a message for each of his kids: PJ, London, and Layla ❤️ — Chicago Bulls (@chicagobulls) January 25, 2026

"The next stop is the Hall of Fame - and there is no doubt about that." — Chicago Bulls (@chicagobulls) January 25, 2026

Tom Thibodeau with a great story about D-Rose. — Chicago Bulls (@chicagobulls) January 25, 2026