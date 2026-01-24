Ερυθρός Αστέρας: Ξεκινάει προπονήσεις ο Κάρτερ και μετράει αντίστροφα για την επιστροφή

Θετικά νέα στον Ερυθρό Αστέρα, με τον Τάισον Κάρτερ να παίρνει το «πράσινο φως» για να ξεκινήσει ξανά προπονήσεις και να μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του.

Ο 28χρονος γκαρντ αγωνίστηκε μόνο στις πρώτες τρεις αγωνιστικές της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης και εντυπωσίασε με τα νούμερά του (14,7 πόντοι, 2,7 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ ανά αγώνα) και στη συνέχεια στάθηκε άτυχος.

Ο Κάρτερ υπέστη πνευμονική εμβολή και χρειάστηκε να μείνει στα «πιτς» για μήνες.

Όμως, όπως ανέφερε ο Σάσα Ομπράντοβιτς μετά το διπλό στη Μπολόνια, οι γιατροί έδωσαν το «πράσινο φως» στον Αμερικανό παίκτη να γυρίσει στις προπονήσεις και πλέον μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση.

«Βρισκόμαστε πραγματικά σε πολύ καλή στιγμή και πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Ο Μπολομπόι πρέπει επίσης να επιστρέψει για να μας δώσει επιπλέον δύναμη και δεν πρέπει να παραμελήσουμε τους Πλάβσιτς και Ριβέρο. Μπορεί να έχουμε ακόμη έναν παίκτη διαθέσιμο, καθώς ο Τάισον Κάρτερ πήρε το "πράσινο φως" για να ξεκινήσει προπονήσεις και θα είναι έτοιμος να αγωνιστεί σε κάποιο στάδιο. Γλυκά και πικρά προβλήματα — όλα πρέπει να συνδυαστούν. Αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι το καλύτερο και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε», σημείωσε ο Σέρβος head coach.