Ο Ερυθρός Αστέρας «βομβάρδισε» από το τρίποντο την Βίρτους Μπολόνια (16/35) και κατάφερε να πανηγυρίσει το «διπλό» με 102-93.

Η Βίρτους Μπολόνια υποδέχθηκε τον Ερυθρό Αστέρα για την 24η αγωνιστική της Euroleague στην «Virtus Arena». Οι φιλοξενούμενοι ήταν ανώτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, είχαν τρομερή ευστοχία από το τριπόντο (16/35) και έτσι δε δυσκολεύτηκαν να πάρουν τη νίκη με 102-93. Έτσι, οι νικητές βρίσκονται πλέον στο 14-10, ενώ οι ηττημένοι «έπεσαν» στο 11-13.

Για τους νικητές, ξεχώρισε ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ με 10 πόντους, 5 ριμπάουντ, 12 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 23:38. Ο Ιζούντου είχε 12 πόντους, 10 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 16:11, με τον Μπάτλερ να προσθέτει 16 πόντους, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 16:28. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Μονέκε με 13 πόντους, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 μπλοκ σε 31:48, ενώ ο Κάλινιτς μέτρησε 13 πόντους και 4 ριμπάουντ σε 20:42.

Από την άλλη, ο Ντιούφ τελείωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 24:58. Ο Άλστον ολοκλήρωσε τον αγώνα με 18 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 31:58 και ο Μόργκαν είχε 14 πόντους, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 20:36. Τέλος, ο Έντουαρντς μέτρησε 16 πόντους, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 21:06.

Τρίποντος «βομβαρδισμός» (10/17) και στο +5 στα αποδυτήρια ο Ερυθρός Αστέρας

Ο Ερυθρός Αστέρας είδε τον Νουόρα να ξεκινάει «καυτός» και να ευστοχεί σε τρία τρίποντα για το 2-9, με τον Άλστον να βρίσκει σκορ για την Βίρτους Μπολόνια. Με τον τελευταίο και τον Έντουαρντς η διαφορά έπεσε στο καλάθι (7-9) και τελικά με τους Ντιούφ και Έντουαρντς οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 18-15. Με ένα σερί 5-0 ο Ερυθρός βρέθηκε ξανά μπροστά (18-20) και με τα τρίποντα από τους Κάλινιτς, Ντος Σάντος και το καλάθι από τον Οτζελέγε οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν την πρώτη περίοδο μπροστά με 26-31.

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε όπως και το πρώτο, με τον Μπάτλερ αυτή τη φορά να πετυχαίνει πέντε πόντους και να φέρνει τον Ερυθρό στο +10 (26-36). Με τους Ντιούφ, Έντουαρντς και Άλστον η Βίρτους βρήκε σημαντικές λύσεις στην επίθεση και κατάφερε να ρίξει τη διαφορά στους 3 (43-46). Ο Έντουαρντς με τρίποντο ισοφάρισε σε 48-48 και τελικά ο Ερυθρός, με τα καλάθια των Ντόμπριτς και Μίλερ-ΜακΙντάιρ στο τέλος, πήγε στα αποδυτήρια στο +5 (52-57).

Εύκολο «διπλό» για την ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς

Στην τρίτη περίοδο ο Παγιόλα ήταν αυτός που μπήκε... με το πόδι στο γκάζι και με 4 πόντους μείωσε στον πόντο (56-57). Μονέκε, Ιζούντου και Νουόρα «απάντησαν» με ένα σερί 8-0 για το 56-65 και οι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Μπάτλερ ευστόχησαν σε τρίποντα και ανέβασαν τη διαφορά στους 9 (62-71). Μέχρι το τέλος του δεκαλέπτου οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να πλησιάσουν στο σκορ και ο Ερυθρός βρέθηκε να προηγείται με 14 πόντους (68-82).

Με τους Οτζελέγε και Μονέκε η διαφορά ανέβηκε στους 18 (68-86) και με το τρίποντο του Κάλινιτς έφτασε και τους 20 (71-91). Με δύο τρίποντα του Άλστον και την βολή του Μόργκαν η Βίρτους πλησίασε στους 13 (78-91) αλλά ο Κάλινιτς πέτυχε ακόμα ένα σουτ από τα 6,75μ. για το 78-94. Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμα μέχρι το φινάλε και τελικά επικράτησαν με 93-102.

Τα δεκάλεπτα: 26-31, 52-57, 68-82, 93-102

