Λεμπρόν για την σχέση του με την Μπας: «Δεν με νοιάζει πώς νιώθουν οι άλλοι για εμένα»

Ο Λεμπρόν Τζέιμς ξεκαθάρισε πως δεν ασχολείται με τα όσα ακούγονται και τόνισε πως δεν τον ενδιαφέρει το πώς αισθάνονται οι άλλοι για εκείνον.

Το «ESPN» ανέφερε πως η σχέση της Τζένι Μπας δεν είναι η καλύτερη με τον Λεμπρόν Τζέιμς. Τόνισε πως η Τζένι ήθελε μέχρι και να τον παραχωρήσει με trade το 2022. Βέβαια, από την πλευρά της, η ίδια με ανακοίνωση διέψευσε τα όσα γράφτηκαν.

Μετά το ματς των Λέικερς με τους Κλίπερς, ο «Βασιλιάς» ρωτήθηκε για αυτό το δημοσίευμα και ξεκαθάρισε πως δεν νοιάζεται το πώς νιώθουν οι άλλοι για εκείνον. «Δεν με νοιάζει πώς νιώθουν οι άλλοι για εμένα» απάντησε.

Ακόμη, υπογράμμισε πως δεν έχει μιλήσει με την Μπας μετά το δημοσίευμα και ότι δεν συνηθίζει να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες. Τέλος, έδειξε πως δεν έχει καμία διάθεση να γίνει trade.