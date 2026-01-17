Τέλος στις φήμες: Δεν κυνηγάνε τον Ντέιβις οι Ουόριορς

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς είχαν συνδεθεί με τον Άντονι Ντέιβις, όμως φαίνεται απίθανο να κινηθούν για την απόκτησή του πλέον.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς «σκανάρουν» την αγορά για παίκτες που θα βελτιώσουν το σύνολο του Στιβ Κερ και ένα από τα πιο... καυτά ονόματα ήταν αυτό του Άντονι Ντέιβις. Όμως, μετά τον πρόσφατο τραυματισμό του φαντάζει απίθανοι οι «Πολεμιστές» να κυνηγήσουν την περίπτωσή του.

Όπως ανέφεραν οι Τιμ Μπόντεμπς και Άντονι Σλέιτερ στο «Warriors Stock Report», οι Ουόριορς δεν έχουν πλέον στη λίστα τους τον «Φρύδια». «Δεν υπάρχει καμία όρεξη από τους Ουόριορς για αυτή την κίνηση τώρα. Όχι απλά να κάνεις trade για κάποιον, αλλά να δώσεις πιθανότατα και τον Ντρέιμοντ Γκριν. Φαντάσου να κάνεις trade τον Ντρέιμοντ Γκριν για έναν τύπου που ίσως επιστρέφει στην αρχή των play-offs» ανέφερε ο δεύτερος.

Έτσι, μένει να φανεί αν ο Ντέιβις μετά το trade deadline θα βρίσκεται ακόμα στους Μάβερικς ή αν θα αποδεχθεί σύντομη η θητεία του στο Ντάλας.