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Πρώτη επιλογή του Τόμπσον οι Λέικερς αν μείνει ελεύθερος

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Ο Κλέι Τόμπσον ενδέχεται να αποτελέσει παρελθόν από τους Ντάλας Μάβερικς και στην κορυφή της λίστας του βρίσκονται οι Λος Άντζελες Λέικερς.

Οι Ντάλας Μάβερικς βρίσκονται σε μία δύσκολη κατάσταση. Η ανταλλαγή του Λούκα Ντόντσιτς με τον Άντονι Ντέιβις δεν δημιούργησε μία τρομερή αμυντικά ομάδα που θα διεκδικούσε το πρωτάθλημα, όπως πίστευε ο Νίκο Χάρισον.

Ο «Φρύδιας» έχει τραυματιστεί στο χέρι του, ο Κάιρι Ίρβινγκ βρίσκεται στα «πιτς» μετά την ρήξη χιαστού και η ομάδα είναι στην 12η θέση της δύσης με ρεκόρ 16-26. Έτσι, είναι αρκετά πιθανό ο οργανισμός να προχωρήσει σε ολικό rebuild γύρω από τον Κούπερ Φλαγκ.

Σύμφωνα με το «ESPN Los Angeles», αν τελικά ο Κλέι Τόμπσον αποτελέσει παρελθόν από τους «Μαβς», η πρώτη ομάδα στη λίστα του είναι οι Λος Άντζελες Λέικερς. Φυσικά, ο 35χρονος δεν είναι ο παίκτης που ήταν όσο αγωνιζόταν στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς αλλά αν φορέσει τα χρυσά και μωβ θα προσφέρει σημαντικό βάθος και σουτ στους «Λιμνανθρώπους».

Πρώτη επιλογή του Τόμπσον οι Λέικερς αν μείνει ελεύθερος