Πρώτη επιλογή του Τόμπσον οι Λέικερς αν μείνει ελεύθερος

Ο Κλέι Τόμπσον ενδέχεται να αποτελέσει παρελθόν από τους Ντάλας Μάβερικς και στην κορυφή της λίστας του βρίσκονται οι Λος Άντζελες Λέικερς.

Οι Ντάλας Μάβερικς βρίσκονται σε μία δύσκολη κατάσταση. Η ανταλλαγή του Λούκα Ντόντσιτς με τον Άντονι Ντέιβις δεν δημιούργησε μία τρομερή αμυντικά ομάδα που θα διεκδικούσε το πρωτάθλημα, όπως πίστευε ο Νίκο Χάρισον.

Ο «Φρύδιας» έχει τραυματιστεί στο χέρι του, ο Κάιρι Ίρβινγκ βρίσκεται στα «πιτς» μετά την ρήξη χιαστού και η ομάδα είναι στην 12η θέση της δύσης με ρεκόρ 16-26. Έτσι, είναι αρκετά πιθανό ο οργανισμός να προχωρήσει σε ολικό rebuild γύρω από τον Κούπερ Φλαγκ.

Σύμφωνα με το «ESPN Los Angeles», αν τελικά ο Κλέι Τόμπσον αποτελέσει παρελθόν από τους «Μαβς», η πρώτη ομάδα στη λίστα του είναι οι Λος Άντζελες Λέικερς. Φυσικά, ο 35χρονος δεν είναι ο παίκτης που ήταν όσο αγωνιζόταν στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς αλλά αν φορέσει τα χρυσά και μωβ θα προσφέρει σημαντικό βάθος και σουτ στους «Λιμνανθρώπους».