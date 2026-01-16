«Δεν θα λύσει ένας παίκτης τα προβλήματα του Παναθηναϊκού»

Ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε κατώτερος των περιστάσεων στο Μόναχο και μια ενδεχόμενη μεταγραφή δεν μοιάζει να λύνει τα προβλήματα των «πρασίνων».

Κατάρρευση για τον Παναθηναϊκό στο Μόναχο και ήττα εκτός προγράμματος. Οι «πράσινοι» εμφανίστηκαν για ακόμα ένα παιχνίδι μακριά από τον καλό τους εαυτό, έχασαν την συγκέντρωση τους και στις δυο πλευρές του παρκέ στην 4η περίοδο με αποτέλεσμα η Μπάγερν να φτάσει στη νίκη.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν μοιάζει ανέτοιμη πνευματικά να αντεπεξέλθει στις συνθήκες των αναμετρήσεων και αν μην τι άλλο μια μεταγραφή δεν θα λύσει τα προβλήματα που υπάρχουν στην ομάδα.

Παράλληλα όπως ειπώθηκε στην Magic Euroleague η συμμετοχή του Κέντρικ Ναν είναι αμφίβολη για την ερχόμενη διαβολοβδομάδα, ενώ ο Αμερικανός γκαρντ δύσκολα θα δώσει το παρών και στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ το μεσημέρι της Κυριακής για το ελληνικό πρωτάθλημα.

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