Πέρασε άνετα από την Ραμάτ Γκαν η Χάποελ στο... ντεμπούτο του Μίσιτς στο πρωτάθλημα

Η Χάποελ Τελ Αβίβ πέρασε άνετα από την έδρα της Μακάμπι Ραμάτ Γκαν επικρατώντας με 91-81 στο ντεμπούτο του Βασίλιε Μίσιτς στο ισραηλινό πρωτάθλημα.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Μακάμπι Ραμάτ Γκαν, με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να επικρατεί με 91-81 για την 12η αγωνιστική του ισραηλινού πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Τελ Αβίβ βελτίωσε το ρεκόρ της στο 11-1 και συνεχίζει χέρι-χέρι με την Μακάμπι στην κορυφή, ενώ η Ραμάτ Γκαν έπεσε στο 5-8.

Για τους νικητές ο Βασίλιε Μίσιτς ήταν κορυφαίος με 18 πόντους και 6 ασίστ, με τον Σέρβο γκαρντ να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του στο ισραηλινό πρωτάθλημα, καθώς ο Δημήτρης Ιτούδης δεν τον είχε χρησιμοποιήσει στις εγχώριες υποχρεώσεις της ομάδας. Πολύ καλή παρουσία από τον Μότλεϊ με 17 πόντους, διψήφιος και ο Μάνταρ με 15 πόντους και 4 ασίστ.

Από την άλλη πλευρά ο Κράφορντ ήταν πρώτος σκόρερ με 17 πόντους, με τον Σέγκου να προσθέτει 17 πόντους με 7 ασίστ.