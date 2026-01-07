Κρίση no.2: Μπερδεμένος στους ρόλους και φυλακισμένος στην ποιότητά του

Ο Χρήστος Μπούκουρας γράφει για την κρίση που περνάει ο Παναθηναϊκός, που είναι μπερδεμένος στους ρόλους και φυλακισμένος στην ποιότητά του.

Το 2026 μπήκε για τους «πράσινους» με τον χειρότερο τρόπο. Ήττα κόντρα στον Ολυμπιακό στο «T-Center» στο ντέρμπι και 2η σερί αποτυχία απέναντι στην Αρμάνι και πάλι εντός έδρας και βουτιά στην εσωστρέφεια. Και τώρα εκ νέου με την πλάτη στον τοίχο.

Ο Παναθηναϊκός πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο 10ήμερο της νέας χρονιάς πάει να καταστρέψει ό,τι έχτισε με κόπο και ιδρώτα στο πρώτο μισό της σεζόν. Και μπορεί ακόμα να έχει το μαξιλαράκι ασφαλείας στα πόδια του, αλλά απαγορεύεται να το τραβήξει.

Το «τριφύλλι» στην παρούσα φάση μοιάζει μπερδεμένο αναφορικά με τους ρόλους και φυλακισμένο στην τεράστια ποιότητα που διαθέτει στο ρόστερ του, στο ίσως κορυφαίο της Euroleague.

Και όλο αυτό το μπέρδεμα ξεκινάει από τον Εργκίν Αταμάν. Δική του ήταν η επιλογή να χτίσει ένα ρόστερ με τόσους παικταράδες και επίσης δική του επιλογή το ποιοι θα αποκτηθούν. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ακόμα δείχνει και ο ίδιος να μην έχει αποφασίσει τι θα κάνει ο καθένας τους.

Και το μεγάλο ερώτημα που μπαίνει εδώ είναι το τι θα γίνει αν αποκτηθεί κι ακόμα ένας παικταράς...

Ο Παναθηναϊκός είναι ξεκάθαρα σε κρίση. Και η εικόνα στο τέλος της αναμέτρησης με την Αρμάνι το πιστοποίησε. Οι «πράσινοι» είχαν εικόνα κατάρρευσης και έδειχναν ανήμποροι να αντιδράσουν απέναντι στην ιταλική ομάδα, που έκανε πάρτι στο glass floor του «T-Center».

Και η εικόνα είναι το βασικό πρόβλημα στα δύο ματς του 2026. Και οι ήττες πονάνε, ειδικά επειδή είναι από τον «αιώνιο» αντίπαλο κι εντός έδρας, αλλά ακόμα βαθμολογικά δεν έχουν κοστίσει. Και το ακόμα το κρατάμε, γιατί αν συνεχίσει έτσι ο Παναθηναϊκός τότε θα πάει περίπατο.

Οι «πράσινοι» απέχουν 2 νίκες από την κορυφή της βαθμολογίας και ισάριθμες από την 11η θέση που σε αφήνει εκτός και της διαδικασίας των play in. Και δεν χρειάζεται να το ζήσουν κι αυτό. Στα χέρια τους είναι να το αποφύγουν.

Το «τριφύλλι» περνάει την 2η κρίση της σεζόν. Η πρώτη ήταν τον περασμένο Νοέμβριο, όπου ο Παναθηναϊκός μάλιστα είχε και χίλια μύρια προβλήματα στο ρόστερ του με τους τραυματισμούς. Έπαιξε με την πλάτη στον τοίχο, βρήκε τον Κένεθ Φαρίντ και βγήκε ως θριαμβευτής από το τούνελ.

Το ίδιο καλείται να κάνει και τώρα. Ο Αταμάν ανέλαβε την ευθύνη για την τραγική εικόνα των «πράσινων» στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στην Αρμάνι και το ίδιο πρέπει να κάνουν και οι παίκτες. Να καθαρίσουν το μυαλό τους, να καταλάβουν ποιοι είναι και κυρίως τι είναι ικανοί να κάνουν και να το βγάλουν στο γήπεδο.

Δεν έχει έρθει καμία συντέλεια του κόσμου, ούτε η ολική ισοπέδωση θα βοηθήσει κάπου. Όπως είπε και ο Σλούκας πριν το ματς με την Αρμάνι: «Δεν θυμάμαι κάποια χρονιά που όλα πήγαν τέλεια. Αυτή είναι η ομορφιά, υπάρχουν αντιξοότητες, υπάρχουν δυσκολίες μέσα στην χρονιά. Αν ανταπεξέλθεις θα πανηγυρίσεις στο τέλος. Συνεχίζουμε».

Ήρθε, λοιπόν, η ώρα ο Παναθηναϊκός να ανταπεξέλθει για 2η φορά μέσα στη σεζόν. Στο, όσο κι φαίνεται παράξενο, παιχνίδι του, αφού όταν είναι με την πλάτη στον τοίχο είναι ξαφνικά σαν να γυρίζει ο διακόπτης και τα πάντα να αλλάζουν. Και μπορεί αυτό να μην πρέπει να γίνει συνήθεια στους «πράσινους», αλλά στην παρούσα φάση είναι ανάγκη. Κι επιτακτική μάλιστα.

Και μέσα σε όλο αυτό ο Αταμάν και οι παίκτες έχουν δίπλα τους τον κόσμο. Το κυριότερο κομμάτι. Με τους φίλους του Παναθηναϊκού να ντοπάρουν ψυχολογικά τους «πράσινους» και να εξαφανίζουν τις όποιες χλιαρές αποδοκιμασίες προς το φινάλε του ματς με ένα ζεστό χειροκρότημα στήριξης.

Χρόνος δεν υπάρχει. Γιατί έτσι είναι η φετινή Euroleague. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να σηκωθεί, να πατήσει στα πόδια του και να καθαρίσει τον «τελικό» με τη Βίρτους. Εκεί όπου πέρα από τη νίκη πρέπει να δείξει κι αντίδραση. Μία διαφορετική εικόνα με μάτια που θα γυαλίζουν και γλώσσα του σώματος που θα δαγκώνει σίδερα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος.