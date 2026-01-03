Ζντοβτς: «Λάθη σε κρίσιμα σημεία έδωσαν τη νίκη στη Μύκονο»

Στις λεπτομέρειες των τελευταίων λεπτών αλλά και στις χαμένες βολές στάθηκε ο Γιούρι Ζντοβτς, μετά την ήττα του ΠΑΟΚ στη Μύκονο (101-94).

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην συνέντευξη Τύπου:

Κάνοντας ένα σχόλιο για τον αγώνα: «Συγχαρητήρια στη Μύκονο, τους εκτιμώ για τη φετινή τους πορεία. Πολύ καλή παρουσία ειδικά εντός έδρας. Ξέραμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Ένα δύσκολο παιχνίδι. Κάποιες φορές είναι εύκολο στη θεωρία, αλλά στην πράξη στο παρκέ δυσκολεύει. Χάσαμε πολλές βολές, ήταν ένας από τους λόγους που χάσαμε τον αγώνα. Τους αφήσαμε πολλά εύκολα drive, παρότι είχαμε προετοιμαστεί για αυτό. Στα κρίσιμα σημεία κάναμε 2-3 λάθη στην άμυνα που άλλαξαν τη ροή του αγώνα, το μομέντουμ για αυτούς».

Για το νέο παιχνίδι με τη Μύκονο στις 31 Γενάρη αν παίζει καλό ή κακό ρόλο: «Είναι καλό γιατί θα θυμόμαστε πώς χάσαμε και να ετοιμαστούμε κατάλληλα για αυτό το ματς».