Η πολύ σκληρή Ζαλγκίρις «λύγισε» την Χάποελ στο Τελ Αβίβ (93-80) και έδωσε την... ευκαιρία στον Παναθηναϊκό Aktor να «κλείσει» τον Α' Γύρο στην κορυφή, εφόσον νικήσει τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι του "Telekom Center" (2/1, 21:15).

Ένα σπουδαίο διπλό πανηγύρισε στο Τελ Αβίβ η Ζαλγκίρις. Η ομάδα του Τόμας Μασιούλις επέστρεψε σε... τροχιά εξάδας, καθώς ανέβηκε στο 11-8, την ώρα που το σύνολο του Δημήτρη Ιτούδη υποχώρησε στο 13-6. Έτσι, ο Παναθηναϊκός Aktor (12-6 ρεκόρ) μπορεί να... πατήσει κορυφή στο φινάλε του Α' Γύρου, εφόσον νικήσει τον Ολυμπιακό (10-7 ρεκόρ) στο ντέρμπι του "Telekom Center" την Παρασκευή (2/1, 21:15).

Οι γηπεδούχοι έμοιαζαν... μπερδεμένοι με την απουσία του Βασίλιε Μίσιτς, ενώ «πλήρωσαν» και το πολύ κακό βράδυ της άμυνάς τους. Από την άλλη, οι Λιθουανοί ήταν με το... μαχαίρι στα δόντια, «καθάριζαν» τα ριμπάουντ, σούταραν πολύ καλά από την περιφέρεια και έκαναν «κουμάντο» σχεδόν σε όλο το δεύτερο ημίχρονο.

Για να έρθει το διπλό, η Ζαλγκίρις χρειάστηκε την τεράστια βραδιά των δύο πρώην παικτών του Ολυμπιακού: ο Νάιτζελ Ουίλιαμς - Γκος είχε 17 πόντους και 4 ασίστ, με τον Μόουζες Ράιτ να προσθέτει 15 πόντους και 3 ριμπάουντ. Στις διψήφιες εμφανίσεις επέστρεψε και ο Σιλβέν Φρανσίσκο (13π.), ο οποίος πρόσθεσε και 8 ασίστ, με τον Αζουόλας Τουμπέλις να δίνει πολύτιμες λύσεις από την πλευρά του (12 πόντοι, 8 ριμπάουντ). Θετικός και ο Ίγκνας Μπραζντέικις (10 πόντοι σε 16').

Οι Ελάιζα Μπράιαντ (14π., 4ρ.) και Κρις Τζόουνς (18π., 5ασ.) ήταν εκείνοι που ξεχώρισαν από τους ηττημένους, με τον Ιτούδη να έχει πολλά παράπονα από την αμυντική προσήλωση των παικτών του, αλλά και από το γεγονός πως έχασαν ουκ ολίγες «50-50» μπάλες.

Με καλό ρυθμό η Χάποελ από νωρίς

Οι Ισραηλινοί είχαν πολύ καλό ρυθμό (13-6 στο 5') παρά την απουσία του Βασίλιε Μίσιτς και «ξέφυγαν» από νωρίς σε διψήφιες «αποστάσεις» (25-13 στο 8'), έπειτα από δύο τρίποντα του Τζόναθαν Μότλεϊ και του Κρις Τζόουνς. Όμως, ο «ζεστός» Ίγκνας Μπραζντέικις (8π.) και 2/3β. του Σιλβέν Φρανσίσκο «έγραψαν» το 25-18 της 1ης περιόδου.

Ο Ουίλιαμς - Γκος και τα... ριμπάουντ μάζεψαν τη διαφορά

Ένα κλέψιμο του Μπραζντέικις και ένα δίποντο του Φρανσίσκο «ροκάνισαν» κι άλλο την απόσταση (25-22 στο 11'), η Ζαλγκίρις έδειξε έτοιμη να κοιτάξει στα μάτια τους γηπεδούχους, αλλά μια απόφαση του Ιτούδη άλλαξε τα δεδομένα. Ο Έλληνας τεχνικός «επένδυσε» στους... Δίδυμους Πύργους, με την ταυτόχρονη παρουσία των Μότλεϊ - Οτούρου, ο πρώτος έκανε «θραύση» (10π.) και η Χάποελ ένιωσε ξανά άνετα (37-28 στο 15'). Ωστόσο, οι Λιθουανοί επέστρεψαν και πάλι: αυτή τη φορά με ένα γκολ - φάουλ του Νάιτζελ Ουίλιαμς - Γκος (38-35 στο 17'). Το «σκληρό» πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με σκορ 40-39 (7π., 3ασ. ο Ουίλιαμς - Γκος) και οι παίκτες του Τόμας Μασιούλις ήταν στο «πνεύμα» του αγώνα, δίνοντας σπουδαίες... μάχες στα ριμπάουντ.

Ο Ράιτ έφερε τα... πάνω - κάτω στην αναμέτρηση

Δύο τρίποντα από τους Μόουζες Ράιτ (40-42 στο 22') και Μαοντό Λο (41-48 στο 23') έφεραν τα... πάνω - κάτω στην επανάληψη. Ο Ράιτ έδειχνε να μην έχει αντίπαλο: μετά το 10ο επιθετικό ριμπάουντ της Ζαλγκίρις διατήρησε το +7 (47-54 στο 27') και λίγο αργότερα ολοκλήρωσε μια άλεϊ ουπ συνεργασία με τον Φρανσίσκο για το +9 (47-56), βάζοντας τεράστια πίεση στους πρωτοπόρους. Ο Ιτούδης πήρε time out, αλλά οι παίκτες του δεν έβρισκαν συνέπεια μέσω της άμυνάς τους και ο Τουμπέλις «έγραψε» διψήφιες διαφορές υπέρ της ομάδας από το Κάουνας (47-58 στο 28' και 49-61 στο 29'). Ο Αντόνιο Μπλέικνι βρήκε δυο εύστοχες προσπάθειες, αλλά στο 30' η Ζαλγκίρις ήταν σε θέση «οδηγού» (53-63).

«Χρυσό» διπλό των Λιθουανών στο Τελ Αβίβ

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να εκτελούν πίσω από τα 6,75μ. και δυο κομβικά σουτ των Ουίλιαμς - Γκος και Μπουτκεβίτσιους διαμόρφωσαν το 60-71 (34'). Ο Κρις Τζόουνς προσπαθούσε με... νύχια και με δόντια να κρατήσει τη Χάποελ στο ματς (62-71 στο 35', 7π. στην 4η περίοδο ο Αμερικανός), αλλά ο Ουίλιαμς - Γκος δεν... έβλεπε κανέναν (62-73 στο 34' και 65-75 στο 36'). Ο Μπράιαντ μείωσε ξανά (67-75 στο 36'), αλλά ο Ιτούδης έκανε... ντου στο γήπεδο, βάζοντάς τα με τον Μπλέικνι και δέχτηκε τεχνική ποινή. Ο "NWG" δεν είπε «όχι» στο... δώρο και ευστόχησε στη βολή (67-76). Μπουτκεβίτσιους και Ράιτ εξέθεσαν την άμυνα των Ισραηλινών (67-80 στο 37') και η Ζαλγκίρις πια είχε βάλει γερά θεμέλια για ένα σπουδαίο διπλό. Ουσιαστικά στην τελική ευθεία τίποτα δεν μπορούσε να αλλάξει σε μεγάλο βαθμό. Οι φιλοξενούμενοι είχαν υπομονή, ο Ράιτ έκανε ό,τι ήθελε στο ζωγραφιστό (71-83 στο 39') και το κλαμπ από το Κάουνας πανηγύρισε ένα «χρυσό» διπλό (80-93 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 25-18, 40-39, 53-63, 80-93.

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